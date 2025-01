Kaczyński o przeszłości Owsiaka. „Gdyby się nie udało, Polska byłaby dzisiaj dużo lepsza”

– Pan Owsiak, tak jak wszyscy, którzy prowadzą działalność, która ma aspekt finansowy – a w ich wypadku ma, można powiedzieć, w dość dużej sprawie aspekt finansowy – powinien się z tego wszystkiego rozliczać, i to fakturami, a nie jakimiś oświadczeniami. To już jest sprawa znana od lat i sądzę, że to najwyższy czas, żeby została wyjaśniona – powiedział o działalności lidera WOŚP Jarosław Kaczyński, pytany przez dziennikarzy w Sejmie.

Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. działalności Jerzego Owsiaka. Przypomniał o jego przeszłości

Prezes PiS nawiązał też do przeszłości Jerzego Owsiaka. – Było jasne, że w drugiej części lat 80. na dużą skalę były podjęte działania zmierzające do tego, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia, od spraw politycznych, stąd te wszystkie „chińskie ręczniki”, „Uwolnić słonia, zamknąć Kuronia” – mówił Kaczyński.

– To były takie drwiące napisy, które się wtedy pojawiały, właśnie wyśmiewające te akcje, które miały na celu przygotowanie tego, co można było określić jako osłabienie siły politycznego nacisku społeczeństwa na realną zmianę i w dużej mierze to się udało. No nad tym trzeba boleć, bo Polska, gdyby się nie udało, byłaby dzisiaj dużo lepsza – podsumował lider Prawa i Sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki o groźbach wobec Jerzego Owsiaka

Mateusz Morawiecki skomentował z kolei w mediach społecznościowych groźby, które 71-latek skierował w stronę szefa WOŚP. „Nie ma mojej zgody na agresję w życiu publicznym. Bez względu na to, czy jej ofiarą pada J. Owsiak, czy ktokolwiek inny, niezależnie od statusu. Obowiązkiem policji jest działać tak samo sprawnie wobec każdego, kogo dotyka hejt i groźby karalne” – napisał były premier.

„Mam nadzieję, że tej sprawności nie zabraknie, kiedy atakowani będą np. uczestnicy uroczystości pod pomnikiem smoleńskim. Prawo musi być równe wobec wszystkich Polaków, a każdemu należy się bezpieczeństwo” – zakończył Morawiecki.

