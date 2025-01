Trump twierdzi, że Putin chce się z nim spotkać. Kreml komentuje

Wraca temat ewentualnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Prezydent-elekt USA już w grudniu informował, że Władimir Putin chce się z nim spotkać. Teraz powtórzył tę deklarację, a do jego słów odniósł się Kreml.

Spotkanie Trumpa z Putinem. „Właśnie to organizujemy”

Donald Trump poinformował, że spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem jest w trakcie realizacji.

– Chce się z nami spotkać i właśnie to organizujemy – powiedział prezydent-elekt USA w piatek 10 stycznia w trakcie wystąpienia przed spotkaniem z republikańskimi gubernatorami w swoim ośrodku Mar-a-Lago na Florydzie. – Prezydent Putin chce się spotkać. Powiedział to nawet publicznie i musimy zakończyć tę wojnę. To krwawy bałagan – dodał.

Amerykański prezydent-elekt nie wskazał jednak żadnego terminu takiego ewentualnego spotkania.

Kreml odpowiada Trumpowi ws. spotkania: Nastąpią pewne zmiany

To słów amerykańskiego polityka szybko odniósł się Kreml.

– Rosja z zadowoleniem przyjmuje deklarację gotowości prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa do rozwiązywania problemów poprzez dialog – powiedział w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odnosząc się podczas konferencji prasowej do słów Donalda Trumpa. Tym samym zadeklarował gotowość Władimira Putina na takie spotkanie.

Pieskow powiedział także, że Putin wielokrotnie wyrażał chęć przeprowadzenia rozmów z przywódcami międzynarodowymi, w tym z Trumpem. – Nie są do tego potrzebne żadne warunki, wymagana jest wzajemna chęć i wola polityczna prowadzenia dialogu i rozwiązywania istniejących problemów poprzez dialog – stwierdził.

Rzecznik Kremla przyznał, że nie ma jeszcze konkretnych planów takiego spotkania, ale Rosja zakłada, że obie strony są na nie otwarte. – Najwyraźniej, po tym, jak pan Trump wejdzie do Gabinetu Owalnego, nastąpią pewne zmiany – ocenił.

