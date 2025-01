Wiceminister ujawnił, co było w magazynach po rządach PiS. Książka z „papierzem” trafi na WOŚP

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski powiedział w ubiegłym tygodniu TVN24, co kryją magazyny resortu odziedziczone na PiS. – W ministerstwie po tych piknikach 800 plus i innych wydarzeniach zostało naprawdę mnóstwo materiałów promocyjnych, od krzesełek i stoliczków dla małych dzieci, przez namioty, po książeczki, ozdoby i wszystkie inne materiały promocyjne, które można było w takich kampaniach wykorzystywać – mówił polityk.

Gajewski zdradził, że jedna z książeczek była poświęcona papieżowi, ale „chyba nie weszły do szerszej dystrybucji, dlatego że rzeczownik papież w tytule był napisany przez »rz«”. W najnowszym odcinku w programie „W kuluarach” dziennikarze pokazali, jak wygląda książka, której tytuł brzmiał „…dla nas i całego świata!”. Książa dotyczyła Jana Pawła II, siostry Faustyny i autora obrazu „Jezu ufam Tobie”.

Agata Adamek powiedziała, że „papierz” pojawił się na stronie dotyczącej wspomnień o konklawe, podczas którego kard. Karol Wojtyła został wybrany na Ojca Świętego. – Są tylko dwa egzemplarze tej książki. Nie wiem, co stało się z pozostałymi. Pewnie nakład był większy. Być może została rozdana komuś, zanim zorientowano się, że taki błąd w niej jest – skomentowała dziennikarka.

Książka z błędem trafi na aukcję WOŚP. Zostały dwa egzemplarze z „papierzem”

W magazynie pozostał również kubek z nazwą funkcji oraz imieniem i nazwiskiem poprzedniej minister – Marleny Maląg. Adamek zdradziła, że książka z błędem będzie do wylicytowania. Obecne minister rodziny, pracy i polityki społecznej ma wystawić ją na 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co ciekawe książka jest teoretycznie możliwa do kupienia w sieci, ale „produkt chwilowo jest niedostępny”.

Czytaj też:

Znany ksiądz został zapytany, co myśli o WOŚP. „Dla mnie jest za bardzo kontrowersyjne”Czytaj też:

Romanowski wzburzył polityków koalicji rządzącej ws. WOŚP. „Jak można być tak bezczelnym?”