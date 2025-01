Polonia w szoku po zapowiedzi Donalda Trumpa. Rzecznik MSZ reaguje

Donald Tusk przekazał na posiedzeniu rządu, że zwrócił się do szefa MSZ po pierwszych zapowiedziach nowej amerykańskiej administracji na czele z Donaldem Trumpem, dotyczących możliwych deportacji nielegalnych imigrantów, aby przygotować polskie konsulaty, placówki oraz służby działające na terenie USA.

Donald Trump będzie chciał deportować część Polonii. Rząd uspokaja

– Wszyscy Polacy będą mogli liczyć na pomoc ze strony urzędników konsularnych Stanów Zjednoczonych, a także ze strony naszego rządu. Być może nie ma żadnych powodów do niepokoju, ale chcę Was zapewnić, że Polska będzie dobrze przygotowana do każdej sytuacji – powiedział premier.

Placówki dyplomatyczne mają być przygotowane do ewentualnych konsekwencji tych decyzji w odniesieniu do Polaków pracujących oraz przebywających tam z różnym statusem legalności. Służby będą również docierały z informacjami do wszystkich polskich obywateli zaniepokojonych nową sytuacją.

Polonia boi się deportacji z USA. Donald Tusk o działaniach po ujawnieniu planów Donalda Trumpa

– Bez żadnych kompleksów możemy powiedzieć, że każdy, kto chce pracować, wierzy we własną przyszłość i siły, naprawdę w Polsce znajdzie odpowiednie miejsce. Wszystkich, bez wyjątku, powitamy z otwartymi ramionami – zapewnił Tusk. Szef rządu przekonywał, że polskie służby są przygotowane do pomocy osobom powracającym do kraju.

„Rodaków mieszkających za granicą, którym skończyła się ważność paszportu, zapraszamy do uzyskiwania nowych dokumentów. W USA ustanawiamy dodatkowe dyżury konsularne także poza budynkami konsulatów. Warto to zrobić także po to, aby móc zagłosować w wyborach na Prezydenta RP” – napisał w mediach społecznościowych Radosław Sikorski.

Donald Trump deportuje Polonię z USA? „Polska stała się dla wielu ludzi ziemią obiecaną”

Polsat News powołując się na szacunki Ministerstwa Spraw Zagranicznych podaje, że liczba Polaków, bez zalegalizowanego pobytu w USA, jest liczona w tysiącach, a nie w dziesiątkach tysięcy. Rzecznik polskiej dyplomacji Paweł Wroński przypomniał, że zgodnie z prawem polskie obywatelstwo nie wygasa. Dodał też, że może zostać przyznane tym, którzy mają polskich rodziców. – Polska przestała być krajem, z którego się wyjeżdża, a stała się dla wielu ludzi ziemią obiecaną – ocenił rzecznik MSZ.

Czytaj też:

Trump będzie chciał deportować część Polonii? Tusk zabrał głosCzytaj też:

Trump zniósł prawo do obywatelstwa od urodzenia. Pozwały go 22 stany