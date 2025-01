Głosowali na Trumpa, mają nielegalnych migrantów w rodzinach. Nie będzie wyjątku dla Polaków

Korespondent Polskiego Radia w Białym Domu Marek Wałkuski zapytał amerykańską sekretarz bezpieczeństwa krajowego o przesłanie do Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy głosowali na Donalda Trumpa, ale mogą mieć sąsiadów lub członków rodziny, którzy są nielegalnie w USA.

Biały Dom o nielegalnych polskich migrantach. „Zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności”

– Prawo obowiązuje wszystkich. Obowiązuje amerykańskich obywateli i dotyczy wszystkich osób, które przybyły do tego kraju nielegalnie. Zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za złamanie naszego prawa – skomentowała Kristi Noem.

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA 28 stycznia wzięła udział razem z agentami ICE (Federalny Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) w dużej operacji usuwania migrantów w Nowym Jorku. Celem tych działań byli brutalni cudzoziemcy-przestępcy. Wśród aresztowanych był m.in. przywódca okrutnego wenezuelskiego gangu Tren de Aragua. „Pozbywamy się kryminalistów z naszych ulic” – zaznaczyła Noem w mediach społecznościowych.

Polski rząd gotowy po zapowiedziach Donalda Trumpa. Co z Polakami w USA

Na zapowiedzi nowej amerykańskiej administracji na czele z Donaldem Trumpem ws. możliwych deportacji nielegalnych imigrantów zareagował polski rząd. – Wszyscy Polacy będą mogli liczyć na pomoc ze strony urzędników konsularnych Stanów Zjednoczonych, a także ze strony naszego rządu – powiedział Donald Tusk. Premier zapewnił, że „Polska będzie dobrze przygotowana do każdej sytuacji”.

„Rodaków mieszkających za granicą, którym skończyła się ważność paszportu, zapraszamy do uzyskiwania nowych dokumentów. W USA ustanawiamy dodatkowe dyżury konsularne także poza budynkami konsulatów. Warto to zrobić także po to, aby móc zagłosować w wyborach na Prezydenta RP” – napisał z kolei w mediach społecznościowych Radosław Sikorski.

