Planowali zamach stanu, zostali zatrzymani. Na czele grupy stać miał 101-letni generał

Grupa jest podejrzana o podważanie „suwerenności i niepodległości Rumunii, poprzez destabilizację polityczną i wpływ na zdolności obronne kraju”. Spiskowcy mają mieć powiązania z Rosją. O zatrzymaniach poinformowało regionalne Radio Liberty – dziennikarze powołują się na Krajową Dyrekcję ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu.

DIICOT ustaliła, że dwaj podejrzani polecieli do Moskwy, by prosić o pomoc w realizacji swojego celu. Mieli współpracować z attaché wojskowym ambasady rosyjskiej w Bukareszcie, a także jego zastępcą. Działalność grupa rozpoczęła w 2023 roku, a jej priorytetem było doprowadzenie do zamachu stanu przy współpracy z Kremlem. Śledczy chcą, by cztery z sześciu osób aresztowano, natomiast dla dwóch pozostałcyh podejrzanych zawnioskowali o areszt domowy.

Skrajnie antysemickie poglądy generała. „Syjonistyczny nazizm”

Rumuńska rozgłośnia podaje nieoficjalnie, że wśród zatrzymanych jest 101-letni generał w spoczynku. Córa Radu Teodoru zaprzecza temu jednak, choć przyznaje, że służby rozmawiały z nim w środę. Wywiad ustalił, że grupa przestępcza była zarejestrowana jako organizacja o strukturze na wzór wojskowej. Była to jednak fasada. Radio Liberty nieoficjalnie informuje, że chodzi o Opus Nostrum, na której stronie internetowej widnieje wizerunek gen. Teodoru z podpisem: „prawdziwy marszałek, Rumuni powstaną”. ON określa sama siebie „organizacją Vlada Tepesa” – chodzi o XV-wiecznego władcę Wołoszczyzny. Jego styl rządzenia określa się jako niezwykle brutalny. Gdy znajdował się na szczycie hierarchii, wojska prowadziły walki z Imperium Osmańskim. Tepes stosował bezlitosne represje wobec wrogów, dlatego dziś wspominany jest jako okrutny tyran.

O zatrzymaniach i postaci gen. Teodoru napisał też – na X – redaktor naczelny portalu În Linie Dreaptă. „Gen. dywizji Radu Theodoru jest jednym z tych, którzy są celem DIICOT ws. o zdradę” – wskazuje Costin Andries. „Przez pewien czas był prawą ręką Cornela Vadima Tudora” – przypomina dziennikarz. Tudor był przywódcą skrajnych nacjonalistów z Partii Wielkiej Rumunii (ugrupowania o poglądach antysemickich, antycygańskich czy antywęgierskich). Gen. Teodoru jest członkiem-założycielem PRM.

Andries pisze dalej, że 101-letni generał to autor książki pod tytułem: „Syjonistyczny nazizm”, opublikowanej ponad dwie dekady temu. „Holokaust stał się »najbardziej dochodowym żydowskim biznesem« w historii, »wzbogacając tak zwanych naocznych świadków, którzy sfabrykowali życie w nazistowskich obozach z aberracyjnymi przesadami i patologicznymi wizjami«” – uważa kontrowersyjna postać z Rumunii.

Rumunia. 101-latek miał stać na czele grupy przestępczej. „NATO jest obcą siłą okupacyjną”

Podejrzany o stworzenie grupy przestępczej jest też przeciwnikiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. „NATO jest obcą siłą okupacyjną” i apelował w przeszłości o powrót swojej ojczyzny pod rosyjską „strefę wpływów” – przypomina we wpisie red. naczelny În Linie Dreaptă.

