Głosowanie w PE ws. Tarczy Wschód. Tusk pisze o „próbie”

PE przegłosował rezolucję, w której chodziło o białą księgę dot. przyszłości europejskiej obronności. Zakładała ona poprawkę, która traktuje Tarczę Wschód jako priorytet dla całej UE w zakresie bezpieczeństwa wspólnego.

Kto był „przeciwko” rezolucji? Europarlametnarzyści PiS i Konfederacji. Politycy poparli jednak samą poprawkę dot. TW. Wskazywali, iż rezolucja odbierze kompetencje Polsce w zakresie obronności. Według byłego lidera nieistniejącej już Suwerennej Polski – europosła Patryka Jakiego – UE w ten sposób otrzymałaby prawo do decydowania ws. bezpieczeństwa, a decyzje te mogłyby nie być korzystne dla Warszawy. Poseł PE Piotr Müller twierdzi natomiast, że rezolucja oznacza odebranie członkom UE prawa weta ws. bezpieczeństwa i obronności, więc w sytuacji wysłania polskich żołnierzy, udostępniania sprzętu wojskowego czy interwencji zbrojnych głos większości byłby wiążący – nawet jeśli Polska wyrażałaby sprzeciw.

Tusk zaapelował do polityków. „Próba”

Tomasz Trela z Nowej Lewicy komentuje, że politycy opozycji – konkretnie Konfederacja i PiS – „idą pod rękę (...) na wschód”. „Takich antypatriotów nigdy w Polsce nie było” – ocenił. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że głosowanie w PE „zadowoliło Władimira Putina”, prezydenta Federacji Rosyjskiej. „To duży sukces, że udało się przegłosować uznanie Tarczy Wschód za wspólne europejskie zadanie. Wróg nadciąga ze wschodu. Najwyraźniej pisowcy nie chcą go powstrzymać” – uderza w opozycję przedstawicielka KO – Kamila Gasiuk-Pihowicz.

A co o całej sprawie sądzi szef polskiego rządu? Donald Tusk zwrócił się do europosłów – i nie tylko. „Oczekuję od wszystkich polskich polityków, także tych z opozycji, pełnego wsparcia dla programu Tarcza Wschód. To jest moment prawdziwej próby waszego patriotyzmu” – ocenił.

Kto w czwartek, w głosowaniu nad poprawką, optował za tym, by rezolucja nie została przyjęta? „Tobiasz Bocheński, Joachim Brudziński, Adam Bielan, Waldemar Buda, Michał Dworczyk, Patryk Jaki, Mariusz Kamiński, Marlena Maląg, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Müller, Małgorzata Gosiewska, Daniel Obajtek, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Kosma Złotowski, Bogdan Rzońca, Jacek Ozdoba, Maciej Wąsik, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska” – podaje portal Wydarzenia Interia.

