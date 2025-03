Dariusz Matecki przeniesiony do Radomia. Korneluk: Ze względów prewencyjnych

Poseł Dariusz Matecki, zatrzymany w piątek 7 marca przez ABW, początkowo przebywał w areszcie na warszawskim Służewcu. We wtorek 11 marca polityk został przeniesiony do Aresztu Śledczego w Radomiu. Decyzja ta była podyktowana względami medycznymi.

Matecki w areszcie w Radomiu. „Funkcjonuje tam przywięzienny oddział szpitalny”

Te doniesienia jako pierwszy potwierdził jego partyjny kolega Mariusz Gosek. – Dariusz Matecki przebywa w celi szpitalnej, jest pod opieką medyczną, jest zaopiekowany. Co do stanu zdrowia posła, jest on objęty tajemnicą medyczną. Stan faktyczny będzie ustalał jego pełnomocnik – tłumaczył polityk. Gosek zapewnił, że „stan zdrowia Dariusza Mateckiego nie jest taki, aby miał powodować jakiekolwiek wątpliwości idące w złym kierunku”

– W radomskim areszcie funkcjonuje przywięzienny oddział szpitalny, co ma zapewnić mu możliwie najlepszą opiekę medyczną – tłumaczył z kolei rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak.

W jakim stanie jest Dariusz Matecki? Prokurator krajowy komentuje

O stan zdrowia Dariusz Mateckiego został w piątek zapytany prokurator krajowy Dariusz Korneluk na antenie Radia ZET.

– Z oczywistych powodów nie będę dawał się tutaj szczegóły, bo dotyczy to stanu zdrowia podejrzanego – stwierdził. – Mogę tylko tyle powiedzieć, że do akt postępowania wpłynęły materiały, związane ze stanem zdrowia pana posła Mateckiego i ze względów prewencyjnych, gdyby doszło do tego, że trzeba go będzie poddać jakimś badaniom, został przetransportowany do aresztu śledczego w Radomiu, bo tam jest odpowiednie zaplecze medyczne, które pozwoli na wykonanie badań – tłumaczył.

Prowadzący rozmowę Andrzej Stankiewicz dopytywał, czy stan zdrowia Mateckiego może uniemożliwiać mu odbywanie aresztu

– Sąd stosujący tymczasowe aresztowanie znał materiał dowodowy i nie doszedł takiego wniosku. Prokurator, gdyby też doszedł takiego wniosku, że stan zdrowia zatrzymanego uniemożliwia przebywanie w areszcie śledczym, takiego wniosku by nie kierował – podkreślił. – Były podejrzenia, że pan Matecki będzie utrudniał postępowanie przygotowawcze i nie mogliśmy wykluczyć, że może próbować ucieczki poza granice – dodał.

