Wrze po śmierci słynnej pani Basi. Bodnar pozwie Ziobrę, ten dolewa oliwy do ognia

Była szefowa biura Jarosława Kaczyńskiego Barbara Skrzypek zmarła w sobotę 15 marca. Trzy dni wcześniej była przesłuchiwana jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Sprawa wywołała ogromne kontrowersje m.in. przez sugestie prezesa PiS, który zasugerował, że śmierć słynnej pani Basi „ma z tym bezpośredni związek i ze szczuciem przez prokuraturę, Romana Giertycha i ludzi z nim związanych”.

„Gangster i bandyta”. Były minister sprawiedliwości uderzył w następcę

Sprawę komentował na antenie prawicowej telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro. – Powierzenie tej osobie tego postępowania (prokurator Ewie Wrzosek – red.) pokazuje, że mamy dzisiaj do czynienia z bandytami. Mamy do czynienia z prokuratorem generalnym, który nie tylko jest przestępcą, on jest gangsterem i bandytą. I mówię to z całą odpowiedzialnością – podkreślił były minister sprawiedliwości.

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak w odpowiedzi na pytania WP podkreśliła, że „wypowiedź Ziobry w sposób oczywisty narusza dobra osobiste Adama Bodnara i Prokurator Generalny podejmie działania prawne w związku z ich treścią”. Polityk PiS nie zamierzał się wycofywać ze swoich słów i w mediach społecznościowych ponownie zaatakował ministra sprawiedliwości.

Śmierć Barbary Skrzypek. Adam Bodnar pozwie Zbigniewa Ziobrę. Jest reakcja

„Tak, jesteś gangsterem i bandytą” – powtórzył Ziobro. Były minister sprawiedliwości zwrócił m.in. uwagę na przejęcie Prokuratury Krajowej, powołania szefów prokurator różnych szczebli, wymianę prezesów sądów, odsunięcie od orzekania niektórych sędziów, lekceważenie wyroków KRS, niewykonywanie orzeczeń SN, czy wygaszanie TK.

„Za to wszystko nieuchronnie odpowiesz karnie. A jeśli myślisz, że ujdzie Ci to płazem, to – wbrew profesorskiemu tytułowi – masz rozumek Puchatka albo jesteś najbardziej naiwnym człowiekiem w Polsce. Nie ma kwestii, czy będziesz za to siedział – jest tylko pytanie, kiedy. I to nastąpi szybciej, niż myślisz” – podsumował swój wpis Ziobro.

