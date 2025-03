Wymowny wpis Giertycha. Staje w obronie dzieci Nawrockiego

Kampania prezydencka nabiera coraz większego tempa i staje się coraz bardziej zażarta. Tym bardziej, im bardziej niepewne jest to, kto wejdzie do drugiej tury. A sondaże nie dają tutaj stuprocentowej pewności. Na takim etapie kampanii wszyscy kandydaci atakowani są na różne możliwe sposoby. Nie jest w tym odosobniony Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który do wyborów startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.

W obronie Nawrockiego, a dokładniej jego rodziny, stanąć zdecydował się Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej. „Zostawcie dzieci Nawrockiego w spokoju. My dzieci przeciwników nie atakujemy” – napisał w mediach społecznościowych. Choć nie jest wiadomym, co skłoniło polityka do takiego wpisu, przesłanie jest jasne.

Roman Giertych kontra Karol Nawrocki

Warto jednak wspomnieć przy tym, że sam Giertych nie stroni od atakowania Nawrockiego. Przykładowo kiedy dwa tygodnie temu pojawiły się jasne badania pokazujące wzrost poparcia dla Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji, polityk Koalicji Obywatelskiej pisał: „Natychmiast nasza kampania musi się przestawić na walkę z Mentzenem. Nawrocki już się nie podniesie”.

Innym razem, jeszcze w połowie grudnia ub.r., Giertych wymownie komentował kandydaturę Nawrockiego w rozmowie z Moniką Olejnik. – Jedno, co mi się wydaje to, że Karol Nawrocki może mieć problem polegający na tym, że on nic nie mówi. Znaczy, ja nie słyszałem żadnego jego wystąpienia, w którym powiedziałby jakiś przekaz poza banałami pod tytułem, że „jestem Polakiem”, „kocham Polskę” – mówił.

Jeszcze wymowniej poseł skomentował poglądy Nawrockiego, w tym jego sprzeciwianie się aborcji. – Znowu małża się przyczepia do okrętu i mówi, że płyniemy. Bo oni tak wyglądają, jak takie śliskie małże, które swoim lepkim sokiem przyklejają się do okrętu Kościoła – mówił.

Giertych komentował również aferę dotyczącą mieszkania przez Nawrockiego w apartamencie należącym do Muzeum II Wojny Światowej, na którego czele popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat wówczas stał. – Spodziewam się, że prokuratura zastosuje tryb prawie że wyborczy i da szansę kandydatowi PiS-u, aby się wytłumaczył z tej sprawy. Nasz zespół daje szansę Nawrockiemu, żeby oczyścił się z zarzutów złodziejstwa – stwierdził.

