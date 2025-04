Paweł Kukiz zmieni partyjne barwy? Ma prowadzić rozmowy z jednym z ugrupowań

W 2014 roku Paweł Kukiz uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego startując z list Bezpartyjnych Samorządowców. W 2015 roku o urząd prezydenta RP ubiegał się z własnego komitetu. W tym samym roku uzyskał mandat poselski, tym razem startując już z list sygnowanego swoim nazwiskiem ugrupowania – Kukiz’15. W kolejnych wyborach w 2019 roku mandat zdobył startując z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którym na te wybory tworzył koalicję.

W ostatnich wyborach Paweł Kukiz ponownie „obronił” mandat. Startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Teraz w Sejmie wchodzi w skład koła poselskiego Wolnych Republikanów. Poza nim w jego szeregach są Marek Jakubiak z Federacji dla Rzeczpospolitej, Jarosław Sachajko z Kukiz’15 oraz Jan Krzysztof Ardanowski, lider partii Wolność i Dobrobyt i ex-minister rolnictwa w rządzie PiS.

Niewykluczone, że i ten stan rzeczy w najbliższym czasie się zmieni. Paweł Kukiz „nie tylko nie tylko coraz częściej zachwala Konfederację i jej kandydata na prezydenta, ale też toczy regularne rozmowy z jej politykami” – donosi „Rzeczpospolita” powołując się na swoje nieoficjalne ustalenia.

Paweł Kukiz rozmawia z Konfederacją? „Rozmawiam też z PiS, PO i Trzecią Drogą”

Dziennikarze o swoje ustalenia zapytali samego zainteresowanego. – Rozmawiam też z PiS, PO i Trzecią Drogą – usłyszeli od Pawła Kukiza. I dalej: „Rozmawiam po prostu z każdą opcją polityczną, która jest w Sejmie na intencję zmian podstaw ustrojowych w postkomunistycznym ustroju Polski”.

O zbliżenie Pawła Kukiza do Konfederacji zapytany przez „Rzeczpospolitą” został także Jarosław Sachajko, poseł Kukiz’15. Ten wprost przyznał dziennikarzom, że lider jego ugrupowania regularnie rozmawia ze Stanisławem Tyszką, europosłem Konfederacji. – Obecnie skupiamy się na budowie Wolnych Republikanów, jednak możliwe są różne scenariusze – stwierdził.

Pozostaje jeszcze pytanie o to, czy Konfederacja przyjęłaby z otwartymi ramionami posłów Kukiz’15. Tutaj odpowiedź jest dość prosta. – Gdyby osoby ze środowiska Pawła Kukiza zechciały dołączyć do naszego klubu, raczej nie byłoby ku temu przeciwwskazań natury ideowej czy politycznej – usłyszeli dziennikarze od Michała Wawra, posła Konfederacji. Zaznaczył on jednak, że wszystko zależy od stawianych warunków.

