Matecki opublikował wpis „z aresztu”. „Niesprawiedliwość”

Przypomnijmy – zatrzymanie posła Prawa i Sprawiedliwości miało miejsce na początku marca. Działania prowadzili funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą możliwych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura krajowa postawiła Mateckiemu sześć zarzutów związanych z podejrzeniem sprzeniewierzenia pieniędzy pochodzących z FS. Oprócz tego dot. one podejrzenia prania brudnych pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w strukturach Lasów Państwowych – informował rzecznik PK, prok. Przemysław Nowak. Poseł „nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw oraz skorzystał z prawa do złożenia wyjaśnień” – wskazywał podczas briefingu prasowego w Warszawie. Parlamentarzysta, któremu grozi 10 lat pozbawienia wolności, trafił do aresztu śledczego w Radomiu, gdzie przebywał będzie przez dwa miesiące – decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

20 kwietnia, na platformie X, opublikowano życzenia wielkanocne, które poseł Matecki złożył Polakom. Nazwał siebie „więźniem politycznym rządu Tuska i [prokuratora generalnego – red.] Bodnara”.

„List” Mateckiego „z aresztu”. „Chrystus pokonał śmierć, my pokonamy tych, którzy próbują zniszczyć suwerenną Polskę”

„Tegoroczne Święta Wielkanocne przychodzi mi spędzać w miejscu, które nigdy nie powinno stać się symbolem represji politycznych” – zaczął parlamentarzysta PiS-u (jego wpis opublikowała „redakcja”). „Niesprawiedliwość, której doświadczam, to dowód na to, jak bardzo Polska pod rządami [premiera] Donalda Tuska i [ministra sprawiedliwości] Adama Bodnara oddala się od wolności i praworządności” – ocenił.

Matecki zwrócił uwagę, że ostatecznie Wielkanoc to „czas nadziei i zwycięstwa prawdy nad kłamstwem”. „To święto, które uczy nas, że nawet największa ciemność nie może zgasić światła, a cierpienie i niesprawiedliwość są jedynie etapem na drodze do triumfu dobra. Tak jak Chrystus pokonał śmierć, tak i my pokonamy tych, którzy próbują nas uciszyć i zniszczyć prawdziwą, suwerenną Polskę” – czytamy.

Poseł PiS podziękował za „pamięć, wsparcie i modlitwy”

Poseł Matecki życzył wszystkim „siły, wytrwałości i odwagi”. „Tej samej, którą okazali nasi przodkowie walczący o wolność i godność” – dodał. „Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Wam radość, pokój i umocnienie w wierze, że prawda zawsze zwycięży”. Podziękował także za „pamięć, wsparcie i modlitwy”. „To one dają mi siłę, by wytrwać i nie poddać się tym, którzy chcieliby, abym zamilkł. Jezus Chrystus zmartwychwstał!” – wskazał.

Matecki wyraził „nadzieję na rychłe spotkanie w wolnej Polsce”.

