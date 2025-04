Ksiądz nie udzielił komunii strażakom. „Postawa stojąca”

Ochotnicza Straż Pożarna Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Tarnawa Górna (województwo podkarpackie) 20 kwietnia opisali, jaka nieprzyjemna sytuacja spotkała ich pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych. Doszło do niej w trakcie specjalnej mszy, odprawianej wyłącznie w dniu zmartwychwstania pańskiego.

„Kapłan celebrujący liturgię odmówił udzielenia im komunii” – pisze OSP w poście na Facebooku. Jak ksiądz uzasadnił swoją decyzję?

Przykra sytuacja na mszy rezurekcyjnej. Ksiądz odmówił strażakom komunii?

Strażacy zapewniają, że każdego dnia kierują się domenami: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a także: „Bogu na Chwałę, Ludziom na Ratunek”. „Jesteśmy gotowi pomagać i służyć drugiemu człowiekowi, narażając swoje zdrowie oraz niekiedy życie – w obronie życia drugiego człowieka oraz w obronie mienia ludzkiego” – zaznaczają.

Podczas porannej mszy byli ubrani w mundury, co – jak twierdzą – było „zgodne z obowiązującym ceremoniałem służb mundurowych oraz zachowując należny szacunek wobec najświętszego sakramentu” – czytamy. W kulminacyjnym momencie mszy postanowili „przyjąć komunię w postawie stojącej”. Ksiądz uznał, że jest to niepoprawne i odmówił udzielenia im sakramentu. „Uzasadnił to słowami, że »postawa stojąca to brak szacunku wobec Boga«, a także, iż »to [kwestia ubioru i postawy – przyp. red.] nie jest prawo Boże tylko ludzkie«”.



Pożarnicy nie kryli zadziwienia. „Z dużym smutkiem i zaniepokojeniem przyjęliśmy te słowa, które sugerują, że osoby przyjmujące komunię w sposób dopuszczony przez Kościół katolicki działają wbrew wierze”– pisze OSP.



Podkarpacie, Tarnawa Górna. Czy duchowny mógł odmówić w tej sytuacji udzielenia sakramentu?

„Chcielibyśmy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi zasadami KK w Polsce dopuszczalne są zarówno postawa klęcząca, jak i stojąca, o ile towarzyszy jej należny gest czci” – czytamy. Rzeczywiście można przeczytać o tym w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego, a także we wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski.

„Dodatkowo, instrukcja Redemptionis Sacramentum (...) jasno stwierdza, że komunii nie wolno odmówić żadnemu wiernemu, który przystępuje do niej w sposób zgodny z przepisami liturgicznymi” – piszą pożarnicy, co także znajdziemy we wspomnianym dokumencie, wydanym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregację Nauki Wiary.



„Strażacy kierowali się nie tylko duchem służby, ale i wiernością przepisom liturgicznym oraz mundurowym. Nasza postawa nie miała nic wspólnego z brakiem szacunku, a wręcz przeciwnie – wynikała z głębokiego poczucia czci wobec Boga” – zapewniają ochotnicy. „Ufamy, że podobne sytuacje nie będą się powtarzać. Nasza służba dla społeczeństwa i Kościoła płynie z serca, potrzeby niesienia dobra i uczestniczenia w życiu wspólnoty – również tej parafialnej” – czytamy.

Stanowisko parafii? „Nie udało nam się uzyskać żadnej odpowiedzi”

Sprawa rozgrzała lokalną społeczność – zainteresowały się nią media. Serwis korsosanockie.pl próbował skontaktować się z kancelarią parafialną w Tarnawie Górnej, by dowiedzieć się, jak sytuacja wyglądała z perspektywy kapłana, który pierwszego dnia świąt celebrował mszę rezurekcyjną.

„Mimo wielokrotnych prób telefonicznych nie udało nam się uzyskać żadnej odpowiedzi” – poinformowała po południu redakcja.

