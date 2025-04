Wiceszef PO podpadł redaktorowi naczelnemu TV Republika. „Zwykły przygłup”

„TW Republika. Kiedy ją włączasz, tak naprawdę mówi do Ciebie ON. Lepiej wcisnąć OFF” – napisał w mediach społecznościowych Cezary Tomczyk. Polityk wyjaśnił szczegóły w nagraniu. – Zwracam się do wszystkich wyborców w Konfederacji. Bardzo często oglądacie Telewizję Republika. Ale czy wiecie, kto tak naprawdę jest właścicielem tej telewizji? Chciałem wam to pokazać. TW Republika. TW wpisane jest nieprzypadkowo, ale o tym za chwilę – zaznaczył na wstępie.

Cezary Tomczyk o właścicielu TV Republika. Jaka jest rola Jarosława Kaczyńskiego?

– Telewizja Republika należy do Słowa Niezależnego. Tutaj prezesem jest pan Tomasz Sakiewicz. Kto jest właścicielem Słowa Niezależnego? Otóż spółka Srebrna jest współwłaścicielem Słowa Niezależnego i tutaj właśnie pojawia się nam TW, bo na czele stoi nie kto inny, tylko tajny współpracownik służb PRL, pan (Kazimierz – red.) Kujda, kłamca lustracyjny, TW Republika – kontynuował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Kto jest właścicielem Srebrnej? Otóż Instytut Lecha Kaczyńskiego. A wiecie, kto jest właścicielem Instytutu Lecha Kaczyńskiego? Kto zasiada tam w radzie? Oczywiście Jarosław Kaczyński. Więc za każdym razem, kiedy oglądacie telewizję Republika, oglądacie dokładnie to, czego chce ten człowiek. Jarosław Kaczyński. Te fakty można sprawdzić w pięć minut – podsumował Tomczyk.

Tomasz Sakiewicz odpowiada wiceszefowi PO

Sakiewicz odpowiedział politykowi, nazywając go „zwykłym przygłupem”. „Żadna Srebrna i żaden polityk związany z Nowogrodzką nie ma w spółce, która jest właścicielem telewizji akcji, choćby na poziomie jednego procenta. Żaden przedstawiciel Srebrnej nie zasiada w naszych władzach. U żadnego liczącego się właściciela naszych akcji Srebrna nie ma dominującego pakietu” – napisał.

„W spółce Słowo Niezależne, które ma jedną czwartą akcji Republiki, ja jestem większościowym właścicielem, a Srebrna nie ma nawet swojego przedstawiciela we władzach. Udziały tam odkupili sobie na rynku, nie wpłacając nam za to ani grosza” – podsumował redaktor naczelny Telewizji Republika.

Czytaj też:

Prawicowy dziennikarz ostro o intencjach TV Republika i jej szefa. „Pchają obóz ku szaleństwu”Czytaj też:

Spór prawicowych stacji. Stacja wPolsce24 uderza w TV Republika