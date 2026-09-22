Sikorski pokazał, jak szykuje się na kryzys. „Mam zrobione zapasy ryżu”

Radosław Sikorski ostrzega przed dalszym nasileniem wojny hybrydowej. – Ostatnio, niestety, liczba ataków wzrosła. To jest jeden z tych elementów wojny hybrydowej prowadzonej przez nieżyczliwe nam mocarstwo, które goni w piętkę – ocenił szef MSZ.

Incydenty przy polskiej granicy. Szef MSZ komentuje

Wicepremier został zapytany, czy po ostatnich wydarzeniach w Ukrainie i incydentach w pobliżu polskiej granicy należy spodziewać się kolejnych rosyjskich działań.

– Niestety. Już teraz przywódcy i szefowie służb wywiadowczych wielu krajów dokładnie przed tym ostrzegają. Dla Rosjan takie prowokacje czy operacje pod fałszywą flagą to standard, więc nie możemy się dać na to nabrać. Musimy być przygotowani, nie prowokować, ale być odporni – przekonywał szef MSZ w rozmowie z „Faktem”.

Radosław Sikorski odniósł się również do pytania, czy brak reakcji na zdarzenia takie jak pojawienie się drona w polskiej przestrzeni powietrznej może zostać odebrany przez Władimira Putina jako zachęta do kolejnych działań.

– Gdy mamy pewność, że Rosjanie intencjonalnie wysłali do Polski sabotażystów; gdy podpalili halę targową przy Marywilskiej w Warszawie, czy próbowali podpalić we Wrocławiu fabrykę farb, za każdym razem zamykałem jeden rosyjski konsulat z przekazem: nie róbcie tego więcej – tłumaczył.

– Są kolejne ruchy, które są w naszej dyspozycji. My nie mamy obowiązku odpowiadać Rosjanom w tej samej walucie. My powinniśmy jako NATO, jako Polska działać rozważnie, tak, żeby to Rosję bardziej zabolało niż nas – dodał.

Rosja zaatakuje kraje NATO? Sikorski komentuje

Szef MSZ został również zapytany o ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego między NATO a Rosją. Czy w ciągu ostatniego roku państwa Sojuszu zbliżyły się do takiego scenariusza? Według Radosława Sikorskiego odpowiedź zna tylko jedna osoba: Władimir Putin.

– NATO jest sojuszem czysto obronnym i my sobie tego realnego konfliktu zbrojnego nie życzymy. My na pewno tego nie zaczniemy, ale musimy być gotowi do odstraszania, gdyby Putin zrobił to, co wcześniej zrobił Gruzji, a teraz Ukrainie – podkreślił polityk KO.

Sikorski zdradził, jak przygotowuje się na kryzys

W rozmowie pojawił się także temat przygotowania Polaków na sytuacje kryzysowe. Radosław Sikorski przekonywał, że nie jest to wyłącznie zadanie państwa. Sam przyznał, że stosuje się do części zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

– Mam zrobione zapasy ryżu, mam w domu ręczną pompę, mam też zrobione konfitury z owoców z własnego ogrodu. Znam instrukcję bezpieczeństwa i sprawdziłem, gdzie w pobliżu domu znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Każdy powinien umieć założyć opatrunek, bo ta wiedza przydaje się nawet w czasach pokoju – wyliczał polityk KO.

Minister zachęcał jednocześnie Polaków do stosowania się do komunikatów dotyczących bezpieczeństwa. – Jeśli państwo mówi obywatelowi: słuchaj, czasy są niespokojne, lepiej być przygotowanym, to nie zaszkodzi tego posłuchać – podsumował.

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