Orędzie Donalda Tuska. „To nam przypadł zaszczyt, by zrealizować marzenie”

Pierwsze przemówienie telewizyjne premiera miało miejsce 30 grudnia ubiegłego roku – zaledwie kilkanaście dni po zaprzysiężeniu jego trzeciego rządu.

Krótko przed ostatnim orędziem opublikował w mediach społecznościowych podziękowania „wszystkim ciężko pracującym Polkom i Polakom”. „To dzięki wam mamy rok przełomu. Ameryka walczy z widmem recesji, Niemcy i Francja cieszą się z wyników w pobliżu zera, a my idziemy po rekordy wzrostu” – napisał na końcu 2024 roku na platformie X.

Tusk z orędziem do Polaków. "Polska to wielkie marzenie"

Data wygłoszenia pierwszomajowego orędzia nie jest przypadkowa. Dziś bowiem mija dokładnie 21 lat od chwili, gdy Polska dołączyła do Unii Europejskiej.

Donald Tusk swoje orędzie rozpoczął od hasła „Polska to wielkie marzenie”. - Przez wieki to marzenie tworzyło z nas naród. Nadchodzące dni dobrze to opisują. Dziś świętujemy nasz powrót na zachód, wejście do europejskiej wspólnoty. Jutro damy cześć naszym narodowym barwom. 3 maja uczcimy historyczne postanowienie, że chcemy być nowoczesnym, silnym państwem z pierwszą w Europie konstytucją – mówił premier.

– Kiedy będziemy patrzeć w te dni na polskie sztandary, pomyślmy z dumą, że to właśnie nam przypadł zaszczyt, żeby to wielkie marzenie zrealizować. To nam przypadło już nie tylko marzyć, ale przede wszystkim działać – zaznaczył Donald Tusk.

– Czasy są trudne. Do polityki światowej wraca niepewność, brutalność i egoizm. Wojna przestała być abstrakcją. Przywiązanie do wartości wypiera przekonanie, że nie ma nic za darmo. Czy to znaczy, że nasze polskie marzenie po raz kolejny zostanie nam odebrane? Czy mamy się bać? Nie – powiedział.

Premier o Polaku w kosmosie. „Polska mierzy wysoko”

Donald Tusk zaznaczył, że w tym roku obchodzimy wyjątkową rocznicę – tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. – Polska to tysiącletnie państwo, z którym każdy musi się liczyć – podkreślił premier. – Polski potencjał jest niezaprzeczalny, a my wiemy, jak go uruchomić – dodał.

Szef rządu zaznaczył również, że rozbudowywany jest krajowy przemysł, a „dzięki współpracy z polskimi przedsiębiorcami jego rząd likwiduje bariery krępujące ich rozwój. – Angażujemy w rozwój kraju polską naukę i nowoczesne technologie. Symbolem tego cywilizacyjnego skoku będzie pierwszy od prawie pół wieku Polak w kosmosie. Jego misja rozpocznie się właśnie w tym jubileuszowym roku. To nie przypadek – to znak, że Polska mierzy wysoko. I potrafi sięgać po gwiazdy – podkreślił Tusk, odnosząc się do planowanego wylotu w kosmos doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, polskiego astronauty Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Premier dodał również, że planowane są wielomiliardowe inwestycje w zbrojenia i infrastruktur. – Nie zawahamy się, żeby faworyzować przy tej okazji polskie firmy. Nacjonalizm gospodarczy to naprawdę nic złego. Tworzymy armię, jakiej Polska nie miała od wieków – mówił polityk.

