Bodnar pozwał Ziobrę. Chce oświadczenia i przeprosin

To ustalenia dziennika „Rzeczpospolita”. Prokurator generalny złożył pozew cywilny przeciwko byłemu szefowi MS. 20 maja wpłynął on do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Zdaniem Bodnara – Ziobro naruszył jego dobra osobiste.

Bodnar pozwał Ziobrę. Chodzi o wpis na platformie X

W połowie marca zmarła Barbara Skrzypek – wieloletnia dyrektorka biura Prawa i Sprawiedliwości i bliska współpracownica prezesa partii – Jarosława Kaczyńskiego. Informacja ta wstrząsnęła środowiskiem prawicy, która zaczęła obwiniać prokuraturę za tragedię.

17 marca wpis na X opublikował Ziobro. „Bodnar! Tak, jesteś gangsterem i bandytą” – napisał. „Pytasz, dlaczego? Bo przemocą przejąłeś prokuraturę krajową. Uniemożliwiasz wykonywanie obowiązków legalnemu prokuratorowi krajowemu. Na jego miejsce, wspólnie z [premierem Donaldem – red.] Tuskiem, wyznaczyłeś nielegalnego uzurpatora. Bez wymaganego ustawą udziału prokuratora krajowego powołałeś szefów prokuratur różnych szczebli. Wymieniłeś prezesów sądów, łamiąc ustawy – jak choćby prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, bez zgody kolegium tego sądu” – wymieniał były szef resortu sprawiedliwości (za rządów Zjednoczonej Prawicy).

Prokurator generalny chce przeprosin. I nie tylko

„Rz” podaje, że Bodnar chce w pozwie, by Ziobro opublikował oświadczenie o konkretnej treści. „Takie przedstawienie pana Bodnara narusza jego cześć i dobre imię, bowiem bezpodstawnie sugeruje, że jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny dopuścił się przestępczych działań, godzących w podstawy porządku prawnego i konstytucyjnego państwa” – podaje dziennik. Ma ono zostać zamieszczone w mediach społecznościowych należących do Ziobry i w serwisie rp.pl – razem z przeprosinami.

Bodnar chce także, by były PG wpłacił 20 tysięcy złotych na Fundację po Drugie (która udziela pomocy młodym bezdomnym osobom).

