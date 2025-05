Posłowie PiS ujawnili adres domu premiera? Byli pewni afery, teraz mogą mieć problemy

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński i Dorota Arciszewska-Mielewczyk w poniedziałek pojawili się w Urzędzie Miasta w Sopocie. Domagali się od urzędników ujawnienia informacji na temat wykupu jednego z mieszkań komunalnych. Ich zdaniem lokal ten mógł znaleźć się w posiadaniu premiera Donalda Tuska.

Podczas transmitowanej na żywo na antenie stacji wPolsce24 interwencji politycy podawali dokładny adres lokalu oraz numer księgi wieczystej. – Według wiedzy medialnej to mieszkanie było komunalne, z którego wyeksmitowano osoby fizyczne – tłumaczył reporterowi prawicowej telewizji Kazimierz Smoliński.

– Następnie został tam prawdopodobnie zameldowany Donald Tusk z żoną. I potem to mieszkanie zostało sprzedane – mówił poseł PiS. – My chcemy wiedzieć, czy to mieszkanie kupił Donald Tusk, czy ktoś inny to mieszkanie wykupił. Musimy dojść do księgi wieczystej – tłumaczył podczas transmisji na żywo polityk.

Posłowie PiS na tropie afery premiera. Ujawnili adres, mogą mieć problemy

Dzień po interwencji poselskiej konferencję prasową zwołała prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Podczas niej odniosła się do działań parlamentarzystów. – Przyszli w obecności mediów i cała relacja była na żywo transmitowana – zauważyła.

– Złożyli zapytanie o lokal mieszkalny i w trakcie składania tego zapytania, co było transmitowane i wielokrotnie publikowane na antenie, ujawnili dane osobowe, podając dokładny adres i numer księgi wieczystej – zrelacjonowała polityczka cytowana przez trójmiejską „Wyborczą”.

Dalej prezydentka Sopotu zapowiedziała, że złoży zawiadomienia do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i przekaże informacje o incydencie do ministrów sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Polityczka odniosła się także do kwestii samego mieszkania i poinformowała, że „po przeanalizowaniu dokumentów, po ustnym złożeniu wniosków przez posłów, stwierdziliśmy, że lokal, o który pytają posłowie, nigdy nie był i nie jest w zasobie gminnym”. – Lokal do 1976 r. był własnością skarbu państwa. Od tamtego czasu jest własnością prywatną – przekazała.

