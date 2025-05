Mentzen zabrał głos po rozmowach z kandydatami. To nie koniec niespodzianek

Sławomir Mentzen poinformował na platformie X, że rozmowa z Rafałem Trzaskowskim osiągnęła już 4 miliony wyświetleń i zajęła pierwsze miejsce w zakładce „Na czasie”. Natomiast Karol Nawrocki, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, zdobył drugą pozycję i przyciągnął 4,4 miliona odsłon.

Lider Konfederacji zapowiedział również, że podsumowanie obu debat nagra w środę. To wtedy ujawni, jakie wnioski wyciągnął z rozmów i co planuje dalej w tej sprawie. To może być kluczowy moment przed drugą turą wyborów, w której lider Konfederacji może przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron.

twitter

Nawrocki i Trzaskowski na rozmowie u Mentzena. Jak wypadli?

Mentzen, który zdobył 14,81 procent głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich, postanowił pomóc swoim sympatykom podjąć decyzję przed nadchodzącym głosowaniem. W tym celu zaprosił obu kandydatów walczących o prezydenturę do Pałacu Prezydenckiego – Karola Nawrockiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, oraz Rafała Trzaskowskiego, reprezentanta Koalicji Obywatelskiej. Spotkanie miało na celu przedstawienie im ośmiopunktowej deklaracji programowej przygotowanej przez Konfederację.

Karol Nawrocki zaakceptował i podpisał cały dokument, w którym znalazły się między innymi zapisy o niepodpisywaniu ustaw podnoszących podatki oraz brak poparcia dla przystąpienia Ukrainy do NATO. Transmisję spotkania z Nawrockim śledziło na żywo nawet 360 tysięcy widzów, co czyni ją jedną z najchętniej oglądanych debat politycznych w polskim internecie.

Z kolei Rafał Trzaskowski nie zdecydował się na podpisanie całej deklaracji – zaakceptował tylko cztery z ośmiu punktów. Jego spotkanie z Mentzenem miało bardziej konfrontacyjny charakter. Trzaskowski rzeczowo przedstawiał swoje racje i bronił poglądów, które mogą być kontrowersyjne z perspektywy elektoratu Konfederacji.

Nieoczekiwany obrót spraw. Mentzen, Trzaskowski i Sikorski poszli na piwo

Po rozmowie Rafał Trzaskowski ramię w ramię ze Sławomirem Mentzenem udali się na mniej formalne spotkanie. Politycy bowiem umówili się na piwo w barze Mentzena. Na miejscu był również Radosław Sikorski – to najprawdopodobniej on był pomysłodawcą spotkania.

„Za Polskę która łączy, nie dzieli” — zatytułował Radosław Sikorski nagranie z pubu, które udostępnił na portalu X. Widzimy na nim kandydata KO lidera Konfederacji.

twitterCzytaj też:

Marsz Karola Nawrockiego. Kandydat o „mikromanii i zwijaniu Polski”Czytaj też:

Trzaskowski zdobywa poparcie kontrkandydatów? Goście marszu zabrali głos