Wizyta Gajewskiej w DPS-ie wywołała burzę. Przyniosła ziemniaki. „Przepraszam”

Posłanka Platformy Obywatelskiej wybrała się do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Swoją wizytę w DPS-ie zaczęła od sfotografowania się z dwoma workami ziemniaków, następnie weszła do środka i uścisnęła dłonie kilku pracowników i pensjonariuszy – w tym starszego mężczyzny, któremu dała później do potrzymania siatkę wypełnioną pyrami na – czas wykonania kolejnego zdjęcia (które teraz głównie krąży po internecie i przyciąga uwagę nowych osób).

Zarówno mieszkańcy Domu Rodzinnego, jak i ich opiekunowie czy osoby, które przygotowują posiłki, byli wyraźnie zadowoleni z otrzymanych darów, (oprócz ziemniaków Gajewska zostawiła im też trochę „włoszczyzny”). Film posłanka opublikowała na social mediach 29 maja i tego samego dnia – wieczorem – zreflektowała się, że wstawianie go tam to nie był dobry pomysł.

Poseł zabrał głos: Obrzydliwe

W piątek rano na platformie X aż huczało od wpadki posłanki Koalicji Obywatelskiej. Fraza „Gajewska” było jedną z najpopularniejszych – w kontekście jej wizyty w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Opieki Paliatywno-Hospicyjnej oraz Domu Opieki w Grodzisku Maz. opublikowano około 27 tysięcy wpisów, z czego większość miało zdecydowanie negatywny wydźwięk.

„Oho, kolejny dzień kolejny hit. Politycy KO nie ustają w próbach skompromitowania kampanii na ostatnich metrach. Pani poseł Gajewska z workiem ziemniaków w DPS-ie naprawdę mogła poczekać do poniedziałku [2 czerwca, po drugiej turze wyborów – przyp. red.], ale widać już za długo to wszystko trwa i nie mogą usiedzieć” – skwitowała dziennikarka Dominika Długosz.

W piątek Sławomir Mentzen – lider Konfederacji – był gościem programu „Graffiti”. Prowadzący Marcin Fijołek zadał mu pytanie o wpadkę posłanki. – Przychodzi córka milionera, posłanka KO, do hospicjum i tym biednym ludziom przynosi worek ziemniaków – no przecież to jest tak obrzydliwe. (...) Tak jednostronna była ocena tej sytuacji. (...) Wydaje mi się, że to jedna z ostatnich rzeczy, jaką Rafał Trzaskowski [kandydat PO na prezydenta – przyp. red.] potrzebuje w ostatnich dniach kampanii – podsumował.

„Przepraszam”

„Przyznaję państwu rację, iż zdjęcia z naszej wizyty w DPS-ie nie powinny być publikowane. Przepraszam” – napisała Gajewska na X.

