Polityk PiS reaguje na ostry wpis Lisa o Nawrockim. „Pomówienie” i „znieważenie”?

Janusz Wojciechowski – były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, dwie dekady temu prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego – uważa, że wpis byłego redaktora naczelnego polskiej edycji tygodnika „Newsweek” ma „spełniać wszystkie warunki odpowiedzialności karnej za pomówienie i znieważenie”. Przyznał jednak, że nie chodzi tutaj o znieważenie głowy państwa, bo jak na razie polityk PiS-u jest prezydentem-elektem (do jego formalnego zaprzysiężenia dojdzie na początku sierpnia).

Dlatego też napisał wniosek do prokuratora generalnego Adama Bodnara o „objęła ściganiem z urzędu” komentarza, który został przez Lisa umieszczony w sieci 6 czerwca. „Polska musi wiedzieć, czy naprawdę wybrała alfonsa. Musi. Żeby nie oszaleć” – napisał w piątek przed południem dziennikarz na X.

Gorzka odpowiedź Lisa. „Taki prawnik jaki rolnik”

W sobotę po południu Wojciechowski ponownie odniósł się do sprawy. „Niektórzy komentatorzy próbują udowadniać, że polityków wolno obrażać bo muszą mieć »twardszą skórę«. Owszem, polityk musi być gotowy na najtwardsze nawet krytyki i opinie na swój temat, ale nie oznacza to przyzwolenia na oszczerstwa i insynuacje, a to właśnie miało miejsce tutaj” – ocenił.

Lis zareagował na ruch byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. „Taki prawnik jaki rolnik, jaki komisarz. Amator wielobranżowy” – skwitował. Były komisarz UE skomentował ten wpis. „I tak właśnie powinien pan dyskutować. (...) Krytyka, surowa ocena, nawet jak tu, bez pardonu atak na odlew ad personam – ale nigdy tak jak to pan wczoraj zrobił wobec Nawrockiego, stosując oszczerstwo i insynuację. Tak nie wolno, to było podłe i złe” – podsumował.

Zaprzysiężenie Nawrockiego

2 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła zwycięstwo byłego szefa Instytutu Pamięci Narodowej w drugiej turze.

Kiedy Nawrocki zostanie oficjalnie głową państwa? Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy zakończy się na początku sierpnia – polityk wyprowadzi się z Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie jego następca zamieszka z pierwszą damą, gdy tylko złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

