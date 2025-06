Spekulacje o kolejnym transferze do Pałacu Prezydenckiego. „Traktowałbym to jako ogromny honor”

Marcin Przydacz od pewnego czasu wymieniany jest jako potencjalny członek gabinetu Karola Nawrockiego. Już teraz blisko współpracuje z prezydentem-elektem. Pytany na antenie Radia ZET polityk nie przyznaje jednak, żeby jego angaż był pewnym. — To będzie decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego — podkreśla.

— Ja jestem w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem, rozmawiam z nim w zasadzie codziennie. Pan prezydent będzie komunikował skład swojej kancelarii, kiedy uzna to za stosowne i kiedy będzie miał konkretne informacje do przekazania. Oczywiście rozmawiamy, ja też rozmawiałem z panem prezydentem o przyszłości kancelarii i jaka ona miałaby być, kto tam miałby wchodzić, natomiast proszę uszanować pewną poufność tych rozmów — zapewnia polityk.

Poseł pytany o to, czy zgodziłby się, gdyby otrzymał taką propozycję, mówi wprost: — Traktowałbym to jako ogromny honor. Jasnym jest, że jeśli prezydent RP chciałby mojego wsparcia, to mógłby na nie liczyć.

Przydacz szefem Biura Polityki Międzynarodowej. W Pałacu jeszcze Szefernaker i Czarnek

Zgodnie z medialnymi przeciekami Przydacz miałby zostać szefem Biura Polityki Międzynarodowej. Funkcję tę pełnił już w 2023 roku w gabinecie prezydenta Andrzeja Dudy. — Ja się czuję dobrze w tej dziedzinie. Mam nadzieję, że też moi szefowie tak to oceniają. Pracowałem i w MSZ, i w KPRP, więc będę starał się wszystkie te moje doświadczenia, kompetencje, kontakty przekazywać na rzecz Państwa Polskiego — zapowiada poseł.

— Z całą pewnością jest wielu chętnych. To jest niezwykły honor móc pracować dla prezydenta, a tym bardziej dla prezydenta Karola Nawrockiego, który ma odnowiony mandat, bardzo silny, przy dużej frekwencji. Myślę, że tutaj jest pewne duże oczekiwanie aktywności pana prezydenta, więc jak najbardziej. Nawet ja czasami odbieram telefony, czy mógłbym kogoś ewentualnie zarekomendować panu prezydentowi. To znaczy, że jest duże zainteresowanie — ocenia.

Poza Przydaczem na liście potencjalnych członków gabinetu Karola Nawrockiego znajdują się m.in. Paweł Szefernaker, który miałby zostać szefem gabinetu, oraz Przemysław Czarnek, który typowany jest do stanięcia na czele KPRP.

