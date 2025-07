Zastąpi Mariana Banasia. Minister odkrył karty

– Kandydatem na szefa NIK-u, przedstawionym przez pana marszałka Szymona Hołownię, jest pan Mariusz Haładyj, obecny prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Maciej Berek na antenie Radia ZET. Minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu podkreślił, że liderzy koalicji rządzącej umówili się na wspólnego kandydata. Kandydata na prezesa Najwyższej Izby Kontroli może również zgłosić grupa posłów.

Kadencja szefa NIK trwa sześć lat i może zostać jeszcze raz przedłużona. Z kolei wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli są powoływani i odwoływani przez marszałka Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek szefa NIK.

Mariusz Haładyj. Kim jest?

Haładyj w 2002 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Od 2003 r. był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli. W 2006 r. odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. Kontaktów Gospodarczych. Od 2006 r. pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa na stanowiskach najpierw głównego specjalisty, a od 2007 r. na stanowisku naczelnika wydziału.

Haładyj od 2008 r. był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki w Sekretariacie Ministra na stanowisku najpierw naczelnika wydziału ds. eksperckich i koordynującego pion obsługi dokumentacji, a od 2009 r. na stanowisku zastępcy dyrektora nadzorującego pracę wydziałów prawa gospodarczego i finansowego oraz samodzielne stanowiska ds. eksperckich. Od lutego 2012 r. do grudnia 2015 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Był nominatem Morawieckiego, ceni go Tusk i koalicja. To jego zgłosi Hołownia

Haładyj od grudnia 2015 r. do stycznia 2018 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 r. do lutego 2019 r. zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Od września 2017 r. był zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r. członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Haładyj ukończył magisterskie studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe „Prawo spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. Jest radcą prawnym. Zna język angielski i rosyjski.

