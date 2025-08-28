Watykan odpowiedział resortowi Sikorskiego. Chodzi o protest ws. słów biskupów

Chodzi o słowa bp Wiesława Meringa, który kilka tygodni temu powiedział, że władzę w Polsce sprawują ludzie, którzy „samych siebie określają jako Niemców”. Protest dot. także wypowiedzi bp. Antoniego Długosza, który miał – według ustaleń ministerstwa spraw zagranicznych – poprzeć Ruch Obrony Granic, ogólnopolską inicjatywę społeczną, którą powołał prawicowy działacz Robert Bąkiewicz. Pierwszy hierarcha kościelny to obecnie bp senior diecezji włocławskiej, natomiast drugi jest bp. pomocniczym seniorem archidiecezji częstochowskiej.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej złożyła protest ws. obu biskupów do Watykanu. Odpowiedź nadeszła w czwartek (28 sierpnia) – jak ustaliła redakcja Polskiej Agencji Prasowej. Resort, którym kieruje Radosław Sikorski – od niedawna wicepremier Polski – tak ocenił korespondencję z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej. Wynika z niej, że „potwierdza ona chęć pełnego poszanowania podstawowego prawa obywateli polskich do wyrażania swoich opinii, gwarantowanego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, i wyraża nadzieję, że komunikacja z Rządem RP będzie zawsze przebiegać zgodnie z dobrymi praktykami dyplomatycznymi i w duchu konstruktywnego dialogu, aby uniknąć jednostronnej instrumentalizacji” – czytamy.

PAP pisze, że Stolica Apostolska miała zasugerować, iż konkretne wypowiedzi bp. – Meringa i Długosza – nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Episkopatu Polski, ale nie zostały one poddane ocenie. „Nie wyrażono ubolewania z powodu słów kościelnych hierarchów” – uważa MSZ.

„Słowa biskupów łamią przepisy zawarte w konkordacie”

Przypomnijmy – w lipcu, gdy złożono oficjalne wystąpienie protestacyjne, MSZ wskazywało, iż „słowa kościelnych hierarchów na Jasnej Górze odważają dobre stosunki dyplomatyczne z Niemcami oraz wyrażają jednoznaczne poparcie dla środowisk nacjonalistycznych”. Resort oceniał, że „słowa biskupów nie tylko pozostają w niezgodzie z nauczaniem Kościoła, ale również łamią przepisy zawarte w konkordacie”.

