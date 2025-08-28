MEN wprowadza zmianę w polskich szkołach. Biskupi nie składają broni

Na wstępie swojego apelu, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina o wprowadzanym od tego roku szkolnego nowym przedmiocie nauczania. Mowa o edukacji zdrowotnej, która obejmie uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do III szkoły ponadpodstawowej. Od razu zaznacza, że zajęcia te nie są obowiązkowe. Trzeba jedynie do 25 września wyrazić pisemny brak zgody.

Edukacja zdrowotna. Apel biskupów do rodziców

„Dobrze wiecie, że jako rodzice jesteście odpowiedzialni za wychowanie własnych dzieci. Macie prawo wychowywać je zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeśli widzicie, że w szkole są przekazywane jakieś wartości i zasady życia, z którymi się nie zgadzacie, możecie wyrazić swój sprzeciw” – zwracają uwagę biskupi.

W dalszej części pisma przyznają, że w programie zajęć z edukacji zdrowotnej są wartościowe treści. Wymieniają troskę o zdrowie fizyczne, higienę psychiczną i rozpoznawanie zagrożeń. Jednocześnie dodają jednak, że są tam też treści niezgodne z wiarą katolicką, które „narażają dzieci i młodzież na ryzyko poważnych niebezpieczeństw, mogących wpływać na całe ich życie, a także życie rodziny”.

Jakie to niebezpieczeństwa? „Program przedmiotu – w naszej ocenie – stanowi zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny, małżeństwa oraz dojrzałości ludzkiej dzieci i młodzieży. Problematyka małżeństwa i rodziny, rozumianych jako wspólnota ojca, matki i dzieci, została potraktowana w nim w sposób marginalny. Tymczasem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie podkreśla, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i ojcostwo znajdują się pod szczególną ochroną państwa” – piszą biskupi.

„W programie znalazły się treści dotyczące tożsamości płciowej oraz kwestii prawnych i społecznych związanych ze środowiskiem LGBTQ+. Wszystkie osoby zasługują na szacunek, ale ich wizja seksualności nie jest zgodna z nauką Kościoła” – zaznaczono.

Biskupi ostrzegają: Zniekształcenie obrazu kobiecości i męskości

„Proponowane treści mogą prowadzić do zniekształcenia obrazu kobiecości i męskości, a nawet powodować, że dziewczęta będą identyfikowały się jako chłopcy, a chłopcy – jako dziewczęta, w ich najbardziej wrażliwym okresie życia, w którym młody człowiek poszukuje własnej tożsamości i potrzebuje szczególnego wsparcia, opieki i towarzyszenia mu przez najbliższych” – ostrzegali biskupi.

„Niezwykle zaś łatwo jest wtedy skrzywdzić młodych ludzi i doprowadzić w konsekwencji do wielu zaburzeń” – podkreślali. „Zajęcia poruszające tak istotne i wrażliwe kwestie powinny powstać w oparciu o szeroką debatę społeczną. W Polsce dużą część obywateli stanowią przecież ludzie, którzy przyjmują chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny” – zauważono.

„Dlatego zwracamy się do Was, Drodzy Rodzice wyznający katolicką wiarę, abyście głęboko rozważyli proponowane zajęcia z edukacji zdrowotnej i nie wyrażali zgody na udział swoich dzieci w tych zajęciach. Wzór pisma do rezygnacji można znaleźć na stronie: takdlaedukacji.pl” – zakończono list.

Pod apelem podpisał się jedynie biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

