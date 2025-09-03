Tusk zadrwił z polityków PiS. Polecił im obejrzeć bajkę

We wtorek, podczas programu „Poranek polityczny” (jest on transmitowany na antenie Telewizji Polskiej), doszło do ciekawej sytuacji. Prowadząca Magdalena Pernet zadała proste pytanie politykom, którzy byli jej gośćmi – o okres i owulację. Czym się one różnią? A może są tym samym?

Jeden z obecnych w studiu posłów – Andrzej Kosztowniak, członek partii Prawo i Sprawiedliwość – przyznał, że nie zna odpowiedzi.

Donald Tusk wbił szpilkę politykom PiS-u

Były minister finansów w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego (mowa o tym tzw. dwutygodniowym rządzie) stwierdził odpowiedział wprost: – Nie wiem, nie pamiętam. Nie interesowałem się tym, przyznaję, nawet na biologii.

Dlaczego takie pytanie w ogóle padło 2 września w TVP? Chodziło oczywiście o nowy przedmiot, który wprowadzony został przez ministerstwo edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2025/2026. Wzbudza on ogromne kontrowersje – ostrzegają przed nim środowiska konserwatywne, szczególnie katolickie. Biskupi zachęcają rodziców, by ci nie posyłali dzieci na te zajęcia (co jest możliwe, bo te są nieobowiązkowe – odbywają się raz w tygodniu i mogą uczęszczać na nie tylko chętni uczniowie).

Odpowiedzi posłów, w tym ta, która padła ze strony parlamentarzysty PiS-u, nie przypadły do gustu dziennikarce TVP. – Mamy chyba odpowiedź na to, czy ten przedmiot jest potrzebny – skwitowała.

Premier przypomniał o kreskówce, którą kochały miliony. „Było sobie życie”

A co na to Donald Tusk? Szef rządu odniósł się do sprawy we wpisie na platformie X. „Lata temu oglądałem z dziećmi, a niedawno z wnuczkami, znaną kreskówkę »Było sobie życie«. Gorąco polecam ją posłom PiS” – zadrwił. Miał na myśli serial animowany, którego twórcą był Albert Barillé. Można było ją oglądać swego czasu na kanale TVP1.

