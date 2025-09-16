Powstała nowa partia. Chcą zerwać wieloletnim podziałem PO-PiS

We wtorek 16 września ogłoszono powstanie nowej partii – Nowa Polska. Jej prezesem został senator i wieloletni prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, a wiceprezesami senator i wieloletni prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Sekretarzem generalnym została burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Zarząd tworzyła będzie m.in. burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska. Ma być on jednak „bardzo szeroki”.

Wniosek o rejestrację partii został złożony do sądu. – Wyobraźmy sobie nową, lepszą Polskę, która się rozwija bez podziałów, bez dzielenia na lepsze i gorsze strony, skupiającą ludzi, którym chce się chcieć, którzy mają doświadczenie, mają wiedzę i chcą tą Polskę zmieniać na lepsze – powiedział na wstępie Tyszkiewicz. Nowa Polska ma być „partią środka – liberalno-konserwatywną”. Wiśniewski przekonywał, że trzeba zerwać z wieloletnim podziałem PO-PiS.

Nowa Polska. Niezależni senatorowie, samorządowcy i przedsiębiorcy tworzą nowy projekt polityczny

Ugrupowanie ma się wyróżniać brakiem jednego lidera i być skupiona wokół całej grupy samorządowców i przedsiębiorców. Współzałożycielem partii jest m.in. prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który przekonywał, że ugrupowanie „nie zamierza wikłać się w spory i jałowe dyskusje w portalach społecznościowych”. Ugrupowanie współtworzyć będzie m.in. senator i były wieloletni prezydent Tychów Andrzej Dziuba, czy wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka.

Bazowy program Nowej Polski koncentruje się na czterech obszarach: gospodarce, zdrowiu, edukacji oraz reformie instytucji państwa. Ma być jednak tworzony i modyfikowany wspólnie z obywatelami. Partia ma już swoich koordynatorów w każdym regionie i planuje wystawić listy w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Czytaj też:

Sondaż wyborczy. Zaskakujące, kto znalazłby się poza SejmemCzytaj też:

Drony uratują rząd Donalda Tuska? „To polityczne złoto”