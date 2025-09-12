Sondaż wyborczy. Zaskakujące, kto znalazłby się poza Sejmem

„Super Express” opublikował najnowszy sondaż, który na zalecenie redakcji wykonał Instytut Badań Pollster. Biorących w nim udział ankietowanych zapytano o ich preferencje wyborcze.

Nowy sondaż wyborczy. PiS z największym poparciem

Największe poparcie wśród respondentów otrzymało Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało wynik 33,53 proc. Poparcie dla partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego wzrosło w stosunku do poprzedniego sondażu sprzed dwóch tygodni o 1,9 pp.

Prof. Bartłomiej Machnik poproszony o komentarz do wyników sondażu wskazał na efekt wyborów prezydenckich. Zwyciężył w nich Karol Nawrocki popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, co zdaniem eksperta przekłada się na wyższe wyniki partii w sondażu. Prof. Machnik użył określenia "miesiąc miodowy" prezydenta na opisanie obecnych nastrojów wśród wyborców.

– Wyniki PiS i PO są bardzo zbliżone, co sprawia, że mamy do czynienia z faktycznym remisem – z chwilowym wskazaniem na jedną z partii – dodał profesor.

Drugie miejsce w sondażu zajęła Koralicja Obywatelska, która poparło 31,94 proc. ankietowanych – spadek o 0,66 pp.

Trzecie miejsce uzyskała Konfederacja, którą wskazało 12,46 proc. respondentów.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, to do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie: Nowa Lewica z 6,71 proc. oraz Polska 2050 z 5,31 proc.

Pięć partii w Sejmie. Konfederacja Korony Polskiej Razem z PSL poza Sejmem

Poza parlamentem znalazły by się formacje: Razem (4,2 proc), Konfederacja Korony Polskiej (4,17 proc.), PSL (1,35 proc.).

Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie metodą CAWI w dniach 10 i 11 września na próbie 1020 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

