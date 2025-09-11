Którym politykom Polacy ufają najmocniej? Jest zaskoczenie, ujawnia CBOS

W czwartek (11 września) pracownia CBOS opublikowała najnowszy sondaż zaufania.

Układ polityków (w rankingu znalazł się poseł, minister i głowa państwa polskiego), którzy zajęli podium, może być dla wielu zaskakujący.

Nowy sondaż CBOS. Takie zaufanie Polacy mają do polityków. Na czele zestawienia członek Konfederacji i Platformy Obywatelskiej

Z badania CBOS wynika, że obywatele ufają teraz najbardziej prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, będącemu blisko z opozycją, czyli Prawem i Sprawiedliwością. Na kolejny miejscu podium uplasował się zaś lider Konfederacji Wolność i Niepodległość (prezes partii Nowa Nadzieja) – poseł Sławomir Mentzen. Ostatnim z trójki liderów rankingu jest zaś minister spraw zagranicznych i od kilkunastu tygodni także wicepremier Polski – Radosław Sikorski (Platforma Obywatelska).

Wszyscy wymienieni politycy otrzymali kolejno – 52, 44 i 43 procent głosów od respondentów.

A kto znalazł się poza topką? To Władysław Kosiniak Kamysz – minister obrony narodowej (szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, będącego do niedawna w koalicji z Polską 2050). W dalszej kolejności mamy Rafała Trzaskowskiego – wiceprzewodniczącego PO i włodarza Warszawy. Zaś dalej – kolejnego lidera Konfederacji (i prezesa Ruchu Narodowego) – wicemarszałka izby niższej Parlamentu Krzysztofa Bosaka. Tuż za nim jest natomiast założyciel wspomnianej wcześniej partii, do niedawna kojarzonej z ludowcami pod szyldem Trzeciej Drogi – marszałek Sejmu Szymon Hołownia (druga osoba w państwie po prezydencie Nawrockim).

Szef MON uzyskał tyle samo procent, co prezydent stolicy Polski i Mazowsza!

Wspomniani politycy poza podium uzyskali kolejno: 40 proc. (Trzaskowski i Kosiniak-Kamysz), 39% – Bosak i 36% – Hołownia.

Pytanie, kto wzbudza największe, a kto najmniejsze zaufanie wśród Polaków, CBOS zadawał respondentom w dniach 21 sierpnia – 1 września tego roku. W nowym sondażu udział wzięło 917 osób. Użyto tu różnych metod badawczych. Więcej informacji znajduje się na grafice udostępnionej przez fundację na X.

