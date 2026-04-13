Europosłowie KO interweniują w KE. Chodzi o nową telewizję

Eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kohut i Krzysztof Brejza zwrócili się do Komisji Europejskiej z listem w sprawie nowej telewizji. Niepokoją ich plany utworzenia w naszym kraju kanału Newsmax Polska. Zwracają uwagę, że stacja jest nadzorowana przez Telekom Srbija. To serbska spółka, która finansowo powiązana jest z rosyjskim bankiem Sbierbank.

Newsmax Polska niepokoi europosłów. Zareaguje KE?

„Jakie działania podejmie Komisja, aby zapobiec rosyjskiej ingerencji w państwach członkowskich? Czy Komisja będzie monitorować sytuację i podejmie działania, jeśli wolność mediów zostanie zagrożona?” – pytają politycy w swoim liście. Zwracają przy tym uwagę na problem pogarszającej się wolności mediów w samej Serbii.

O wspomnianej inicjatywie z Łukaszem Kohutem rozmawiał „Presserwis”. Zdaniem polskiego polityka Komisja Europejska powinna uważnie przyjrzeć się zgłaszanym przez nich wątpliwościom i ocenić, czy nie zachodzi ryzyko naruszenia wolności mediów w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Przewiduje on, że jednym z głównych tematów działalności nowej stacji mogą być relacje polsko-ukraińskie, przedstawiane w tendencyjny sposób. „Nie można pozwolić na to, żeby prorosyjska dezinformacja lała się z telewizji” – zauważają. Portal Press zwrócił się ze stosownymi pytaniami do przedstawicieli Newsmax Polska, nie otrzymał jednak odpowiedzi.

Kohut przeciwny Newsmax Polska. Pisze o „ruskiej propagandzie”

Newsmax działa nie tylko w Serbii, ale także Stanach Zjednoczonych. W naszym kraju na wystartować w drugim kwartale tego roku, a swój portal internetowy chce uruchomić już 20 kwietnia.

„Ruska propaganda pod maską Newsmax Polska? Nie pozwolimy! Interweniujemy z Krzysztofem Brejzą do Komisji Europejskiej, bo media powiązane z rosyjskim kapitałem nie mogą kształtować żadnego Homo Putinicus! Ani tu, ani nigdzie indziej” – pisał 10 kwietnia na X Kohut, publikując treść pisma do KE.

Czytaj też:

