Sikorski tworzy nowe środowisko. Ekspert nie ma wątpliwości

Jeden ze stronników Radosława Sikorskiego przekonuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że nie jest przypadkiem, że wicepremier jest „najbardziej atakowanym przez PiS i Karola Nawrockiego politykiem”. W Prawie i Sprawiedliwości panuje przekonanie, że lider polskiej dyplomacji może zostać nowym szefem rządu lub wystartować w kolejnych wyborach prezydenckich. Jeśli chodzi o walkę o najwyższy urząd w państwie, problemem miał być brak politycznego zaplecza, co teraz ma się zmienić.

Sikorski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków na świecie i pozostaje w czołówce zaufania Polaków. 18 września w Bukowinie Tatrzańskiej startuje Zryw, czyli zjazd młodych ludzi, którzy według organizatorów w przyszłości mają szansę zostać liderami publicznymi. Spotkanie potrwa do 21 września i jak czytamy, nie jest związane z żadną partią, czy partyjną młodzieżówką KO.

Radosław Sikorski i Zryw. Czym jest nowa inicjatywa społeczno-polityczna?

– Zryw jest apartyjną inicjatywą młodych i zdolnych państwowców, którzy chcą zmieniać Polskę na lepsze i przywracać wiarę w politykę młodym ludziom – przekonuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, która zasiada w radzie Fundacji „Zryw”. W spotkaniu weźmie udział 19 osób, które mają międzynarodowe wykształcenie oraz prywatne i samorządowe sukcesy, mimo młodego wieku. Wybrano ich z ponad 300 propozycji.

– Nie chcieliśmy, żeby to była impreza masowa. Wyselekcjonowanych 19-25-latków wyróżnia zaangażowanie obywatelskie i państwowe. To są osoby z misją. Ideowe kadry państwa, od pilota samolotów bojowych po ekspertki od służby zdrowia. Inicjatywa jest grupą przyjaciół zbudowaną na zaufaniu – tłumaczy Uznańska-Wiśniewska. Na wydarzenie młodzi ludzie zaprosili posłankę Polski 2050 Joannę Muchę, a wśród gości ma być też szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Nowe środowisko wokół Sikorskiego. „Budowanie się na poziomie drugiego piętra”

– Budowanie się Sikorskiego jest widoczne gołym okiem. Wszystko, co się wokół niego dzieje się, jest budowaniem się. To już nie poziom fundamentów, ale drugiego piętra. Pytanie, jak wysoko Sikorski sięga? Ze Zrywem jest trochę jak z Campusem Polska Przyszłości, ale Rafał Trzaskowski nie wykorzystał środowiska, które za nim stało – ocenił ekspert od wizerunku dr Mirosław Oczkoś z SGH.

Sikorski ma być lojalny wobec Tuska i cieszyć się jego zaufaniem. Zryw będzie zawierał szereg paneli i sesji tematycznych, ale planowane są także socjalizujące inicjatywy, jak ognisko i wspinaczka górska. Szef MSZ, który pojawi się na wydarzeniu, ma w tym czasie cały czas wykonywać obowiązki państwowe.

Czytaj też:

Spięcie pomiędzy ministrem Sikorskim i dziennikarzem Polsatu. „Ta dyskusja jest żenująca”Czytaj też:

Zwrócił Sikorskiemu uwagę na cenę krawatu. Błyskawiczna reakcja szefa MSZ