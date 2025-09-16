Zwrócił Sikorskiemu uwagę na cenę krawatu. Błyskawiczna reakcja szefa MSZ

Dziennikarz Marcin Dobski napisał w mediach społecznościowych, że Radosław Sikorski założył na spotkanie krawat, który można kupić za 735 złotych. „Pszczoły na krawacie nie są przypadkowe – w chińskiej symbolice pszczoła reprezentuje pracowitość, wspólnotę, wytrwałość i społeczną organizację” – wyjaśnił.

Radosław Sikorski w krawacie w pszczoły. „Aby godnie reprezentować, Polskę czasami trzeba dołożyć”

Na informację zareagował sam minister spraw zagranicznych. „Aby godnie reprezentować Polskę, czasami trzeba dołożyć ze swoich” – skomentował krótko Sikorski. Wcześniej szef polskiej dyplomacji zaprzeczył sugestiom internauty, że jego krawat jest w muchy. „To są pszczoły, symbol dynastii Merowingów, adoptowane przez Cesarza Francuzów” – przekonywał Sikorski.

Szef polskiego MSZ krawat założył na spotkanie ze swoim chińskim odpowiednikiem – Wangiem Yi, które miało miejsce w poniedziałek. Sikorski założył również ten sam krawat na uroczystą galę Poland. Business Adventure, która miała miejsce we wtorek.

Ubiór szefa MSZ kolejny raz pod lupą. Poseł PiS szukał skandalu, po odpowiedzi usunął wpis

To kolejny raz w ostatnich dniach, kiedy ubiór ministra spraw zagranicznych jest pod lupą. „Czy ta naszywka naprawdę jest symbolem Ukrainy? Jeżeli te zdjęcia są prawdziwe – mamy do czynienia ze skandalem. Minister MSZ Radosław Sikorski podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego u Prezydenta RP miał wystąpić z naszywką Ukrainy. To polska RBN, polska racja stanu i interes narodowy powinny być w centrum!” – grzmiał poseł PiS Robert Telus.

„Co prawda naszywka to symbol firmy Beretta, ale faktycznie z RBN pojechałem prosto do Kijowa. Nie dziękuję Panu Posłowi za taką czujność przeciwko sąsiadowi, który trzyma armię Putina z dala od naszych granic. Wolałbym, aby tu w Ukrainie demonstrował Pan naszą solidarność” – odpowiedział politykowi Sikorski, dodając przy tym oznaczenie „Uwaga! Dezinformacja”. Wpis Telusa został już usunięty.

Czytaj też:

Reparacje? Niemcy odpowiadają NawrockiemuCzytaj też:

Miedwiediew wpadł w furię po słowach Sikorskiego. „Będzie to oznaczało tylko jedno”