Ryszard Petru chce zająć miejsce Hołowni. „Postanowiłem ubiegać się o funkcję”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Ryszard Petru chce zająć miejsce Hołowni. „Postanowiłem ubiegać się o funkcję”

Dodano:   /  Zmieniono: 
Poseł Trzeciej Drogi Ryszard Petru podczas uroczystości wręczenia nowym posłom Sejmu X kadencji zaświadczeń o wyborze, 26 bm. w Sejmie w Warszawie
Poseł Trzeciej Drogi Ryszard Petru podczas uroczystości wręczenia nowym posłom Sejmu X kadencji zaświadczeń o wyborze, 26 bm. w Sejmie w Warszawie Źródło: Facebook / Marcin Obara
Wraz z końcem roku Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję przewodniczącego Polski 2050. W środę swoją chęć walki o to stanowisko ogłosił Ryszard Petru. „Potrzebujemy powrotu do źródeł” — pisze w liście skierowanym do działaczy ugrupowania polityk.

„Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 r. – i wiem, jak to zrobić” – czytamy w opublikowanym przez Ryszarda Petru liście.

Czytaj też:
Szymon Hołownia pożegna się z polską polityką. Ma na siebie nowy planCzytaj też:
Najnowszy sondaż to cios dla Hołowni. Braun ma za to powód do radości

Wkrótce więcej informacji
Źródło: Wprost