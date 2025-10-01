Ryszard Petru chce zająć miejsce Hołowni. „Postanowiłem ubiegać się o funkcję”

Wraz z końcem roku Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję przewodniczącego Polski 2050. W środę swoją chęć walki o to stanowisko ogłosił Ryszard Petru. „Potrzebujemy powrotu do źródeł” — pisze w liście skierowanym do działaczy ugrupowania polityk.
„Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 r. – i wiem, jak to zrobić” – czytamy w opublikowanym przez Ryszarda Petru liście.
Czytaj też:
Szymon Hołownia pożegna się z polską polityką. Ma na siebie nowy planCzytaj też:
Najnowszy sondaż to cios dla Hołowni. Braun ma za to powód do radości
Wkrótce więcej informacji
Źródło: Wprost