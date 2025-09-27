Przyszłość Szymona Hołowni. Polska 2050 zadecydowała

W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050. Po jego zakończeniu na konferencji prasowej przedstawiono informacje o przyszłości Szymona Hołowni.

Przyszłość Szymona Hołowni. Będzie kandydatem na wicepremiera

– Podjęliśmy uchwałę, w której Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu – ogłosiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wiceprzewodnicząca partii.

– Cała Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje, prosi, prosi po prostu marszałka Szymona Hołownię, żeby zechciał być wicemarszałkiem – dodała.

Zmiana na fotelu marszałka Sejmu to część umowy koalicyjnej. Zgodnie z nią Szymona Hołownię zastąpić ma Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Wraz z rotacją na stanowisku marszałka Sejmu zgodnie z ustaleniami koalicji powinno dojść do zmian w rządzie – Polska 2050 powinna otrzymać wicepremiera.

Polska 2050 wskaże kandydata na wicepremiera. Ogłoszenie decyzji za kilka dni

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że kandydat Polski 2050 na wicepremiera zostanie wskazany we wtorek.

Na konferencji wystąpił również marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który poinformował o swoich politycznych planach.

– Nie będę kandydował na przewodniczącego Polski 2050. Chcę pokazać, ile nam się udało zrobić przez te dwa lata – ogłosił polityk. Hołownia dodał, że rozmawiał na temat wejścia do rządu jako wicepremier, „ale to nie jest jego droga w polityce”.

Polska 2050 „dzieckiem” Hołowni. „Będę wspierał, będę pomagał”

– Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie „przekazuję pałeczkę w sztafecie”. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – powiedział. Hołownia dodał, że nie zamierza opuszczać partii, nadal będzie jej członkiem. Polskę 2050 nazwał „jednym z dzieci”.

– Będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę rozmawiać z naszymi strukturami – dodał.

