Przyszłość Szymona Hołowni. Polska 2050 zadecydowała
Przyszłość Szymona Hołowni. Polska 2050 zadecydowała

Dodano: 
Szymon Hołownia
Szymon Hołownia Źródło: Shutterstock / Longfin Media
Rada Krajowa Polski 2050 wskazała Szymona Hołownię jako kandydata na wicemarszałka Sejmu. We wtorek zapadnie decyzja odnośnie kandydata na wicepremiera. Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie kandydował na przewodniczącego partii.

W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050. Po jego zakończeniu na konferencji prasowej przedstawiono informacje o przyszłości Szymona Hołowni.

Przyszłość Szymona Hołowni. Będzie kandydatem na wicepremiera

– Podjęliśmy uchwałę, w której Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu – ogłosiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wiceprzewodnicząca partii.

– Cała Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje, prosi, prosi po prostu marszałka Szymona Hołownię, żeby zechciał być wicemarszałkiem – dodała.

Zmiana na fotelu marszałka Sejmu to część umowy koalicyjnej. Zgodnie z nią Szymona Hołownię zastąpić ma Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Wraz z rotacją na stanowisku marszałka Sejmu zgodnie z ustaleniami koalicji powinno dojść do zmian w rządzie – Polska 2050 powinna otrzymać wicepremiera.

Polska 2050 wskaże kandydata na wicepremiera. Ogłoszenie decyzji za kilka dni

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że kandydat Polski 2050 na wicepremiera zostanie wskazany we wtorek.

Na konferencji wystąpił również marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który poinformował o swoich politycznych planach.

– Nie będę kandydował na przewodniczącego Polski 2050. Chcę pokazać, ile nam się udało zrobić przez te dwa lata – ogłosił polityk. Hołownia dodał, że rozmawiał na temat wejścia do rządu jako wicepremier, „ale to nie jest jego droga w polityce”.

Polska 2050 „dzieckiem” Hołowni. „Będę wspierał, będę pomagał”

– Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie „przekazuję pałeczkę w sztafecie”. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji – powiedział. Hołownia dodał, że nie zamierza opuszczać partii, nadal będzie jej członkiem. Polskę 2050 nazwał „jednym z dzieci”.

– Będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę rozmawiać z naszymi strukturami – dodał.

Źródło: WPROST.pl