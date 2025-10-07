Niemiecki polityk proponuje. Miliard euro dla polskich ofiar wojny

1 października 1965 roku Kościół Ewangelicki w Niemczech opublikował Memorandum Wschodnie. Dokument przygotował grunt pod polsko-niemieckie porozumienie. Kilka tygodniu później w orędziu polskich biskupów padły znamienne słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Miliard euro dla ofiar wojny. Propozycja niemieckiego polityka

W sobotę w Senacie Rzeczypospolitej odbyła się konferencja poświęcona 60. rocznicy upamiętniającej te wydarzenia. Podczas konferencji były niemiecki poseł SPD Markus Meckel (przewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej) wysunął propozycję, aby na odszkodowania dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej Niemcy przeznaczyli jeden miliard euro.

O tym zaskakującym pomyśle polityk rozmawiał z Deutsche Welle. Meckel przypomniał, że kościelne inicjatywy z 1965 roku „otworzyły drogę do procesu zrozumienia i pojednania między Niemcami a Polską”. Przypomniał również sprzeciw społeczności oraz rządów. W jego ocenie pisma hierarchów uruchomiły procesy niezbędne do umożliwienia pokoju i współistnienia w Europie.

– I teraz potrzebna jest ta sama odwaga i mądrość, jaką mieli wówczas chrześcijanie w Polsce i Niemczech – dodał polityk.

Markus Meckel zwrócił uwagę na pojawiające się w Polsce głosy dotyczące reparacji, które zdaniem niemieckich władz są niemożliwe „z prawnego punktu widzenia”. Jego zdaniem w Niemczech „panuje konsensu” dotyczący „odszkodowania humanitarnego”. Polityk przypomniał, że w grudniu mają odbyć się kolejne rządowe konsultacje. Jego zdaniem „potrzebujemy jasnego stanowiska Niemiec, aby móc pójść naprzód i otworzyć drogę do takiego procesu”. Z tego powodu Meckel zaapelował o utworzenie funduszu. Dodał, że ofiary wojny są już w podeszłym wieku i nie powinno się dłużej czekać w tym temacie.

Wojna hybrydowa Putina. „Potrzebne jest tu wspólne działanie”

W ocenie niemieckiego polityka rozwiązanie tej kwestii zbuduje „fundamenty zaufania, zarówno moralnego, jak i politycznego”, które pozwoli „rozwiązać inny poważny problem: współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa między Niemcami a Polską”.

W dalszej części wywiadu Meckel przypomniał o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, konieczności wzmocnienia wschodniej flanki NATO. W jego ocenie „potrzebne są wspólne projektu”, które nie były podejmowane z uwagi na brak zaufania. Polityk zwrócił uwagę na drony oraz prowadzoną przez Putina wojnę hybrydową „nie tylko przeciwko Ukrainie, ale także przeciwko nam w Europie”.

– Potrzebne jest tu wspólne działanie. A to działanie, patrząc na to czysto geograficznie, jest po prostu niemożliwe bez Polski – podsumował były poseł.

