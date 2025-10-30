Program MEN wywołał sprzeciw. „Jest kuriozalny”

Jak sama nazwa wskazuje, program „Wyjście z klasą” dotyczy krótkich wycieczek szkolnych: do teatrów, do opery, na koncerty czy do centrów edukacji lub instytucji naukowych. MEN chciałoby fundusze na takie aktywności przekazywać samorządom w formie dotacji celowej. Wnioski składać mają gminy za pośrednictwem powiatów.

„Wyjście z klasą”. Powiaty chcą reakcji MEN

Związek Powiatów Polskich skierował list do minister edukacji, przedstawiając w nim swoje wątpliwości. W środę 29 października na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego głos sprzeciwu został powtórzony, jednak w zdecydowanie ostrzejszej formie.

– Program jest kuriozalny, bo de facto dając bardzo mało czasu, bo do końca roku, narzuca konieczność specyficznych metod współpracy między powiatem a jednostkami organizacyjnymi gmin, czyli szkołami. Biorąc pod uwagę realia czasowe jest to w praktyce bardzo trudne do osiągnięcia – tłumaczył Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich.

W ocenie ZPP program jest też miejscami wadliwy formalnie. – Projekt został uruchomiony bez jakiegokolwiek skonsultowania z przedstawicielami organizacji samorządowych – grzmiał Kubalski.

MEN broni swoich pomysłów

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura na spotkaniu próbował przekonać sceptyków. Zapewniał, że jego resort analizował wątpliwości dotyczące tego, czy starosta może realizować zadania dla uczniów szkół gminnych.

– MEN stoi na stanowisku, że uczniowie szkół gminnych również są mieszkańcami powiatu. Jako zadanie zlecone powiat może ze środków ministra realizować te zadania dla swoich mieszkańców, którzy są uczniami szkół podstawowych – mówił Kiepura.

ZPP nie zgadza się jednak z ministerstwem i zarzuca mu niewiedzę w obszarze „ustaw ustrojowych, kompetencyjnych oraz ustaw związanych z finansami publicznymi”. Związek zamierza też domagać się informacji o autorach opinii dla resortu.

We wspomnianym piśmie do minister edukacji narodowej ZPP domagało się odpowiedzi na liczne uwagi oraz zmianę zasad działania programu. Powiaty chcą, by gminy mogły same wnioskować do MEN o środki.

