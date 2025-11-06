Poseł PiS zapowiada „bombę”. „Obecna władza nas inwigiluje”

W rozmowie z „Wprost” Mariusz Gosek ujawnił szereg oskarżeń dotyczących rzekomego wykorzystywania technik operacyjnych wobec polityków PiS przez obecne władze.

Zapytany, czy dochodzi teraz do inwigilacji opozycji, poseł odpowiedział jednoznacznie: – Powiem pani nowinkę. Tak, jest inwigilacja polityków opozycji.

Dopytywany, czy działania te mają być zlecane przez władzę, potwierdził. – Tak. Również zlecane są czynności takie jak rozpytania, wchodzenie w życie prywatne, także w zakresie danych wrażliwych. My te dane też mamy, mamy informacje, są na to dowody, świadkowie. Ta władza inwigiluje opozycję.

Zapowiedź reakcji. „Będziemy reagować, wyciągniemy konsekwencje prawno-karne”

Na pytanie, jakie kroki planuje podjąć jego środowisko polityczne wobec tych działań, Gosek stwierdził: – Będziemy reagować na te bezprawne działania naruszające prawo i w odpowiednim czasie informować opinię publiczną. Równocześnie podejmiemy kroki zmierzające do wyciągnięcia daleko idących konsekwencji prawno-karnych wobec osób stosujących taką inwigilację. Tak, politycy w Polsce są inwigilowani.

Zapytany wprost, czy opinia publiczna zostanie poinformowana, Gosek odparł: – Myślę, że tak, bo materiały dowodowe są twarde.

Kiedy nastąpi ujawnienie materiałów? „Nie wiem, to nie ode mnie zależy”

W sprawie terminu ujawnienia posiadanych dowodów poseł zdystansował się od wskazania konkretnej daty. – Nie wiem, to nie ode mnie zależy. To cała grupa osób, która pracowała przy tych kwestiach. Zaznaczył, że będzie to „bomba”.

Polityk opisał także przykładowe sytuacje, które – jego zdaniem – mają świadczyć o nadużyciach.

– To konkretne zdarzenia, gdzie panowie – na przykład z pewnej formacji mundurowej – rozpytują o stan zdrowia polityków. Działania te przypominają czasy słusznie minione, ale tak jak tamte komunistyczne minęły, tak i ten reżim upadnie.

