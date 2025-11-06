Paweł Kukiz o immunitecie Ziobry. „Będą się bali”

W czwartek o 16.00 zbierze się sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która będzie rozpatrywać wniosek prokuratury dotyczący uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. To kulminacja trwającego od miesięcy śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W dalszej kolejności, tuż przed północą, posłowie mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku, a w piątek Sejm podejmie decyzję w sprawie immunitetu Ziobry.

Jak zagłosują politycy? Zapytaliśmy o to Pawła Kukiza. Lider Kukiz'15 wyznał: – Mam ten komfort, że w ogóle nie głosuję w głosowaniach dotyczących immunitetu. Nawet w swojej własnej sprawie nie głosowałem, ponieważ uważam, że immunitet, nie tylko poselski, ale i sędziowski, powinien zostać ustawowo zniesiony.

Dopytywany, czy jego decyzja motywowana jest obawą o ewentualną polityczną zemstę Zbigniewa Ziobry lub polityków PiS, skwitował:

– Zasada jest taka, że nie głosuję w sprawach immunitetowych i nie zamierzam tego zmieniać. Poza tym, zdaję sobie sprawę z tego, że nic szczególnego z tego wszystkiego nie wyniknie. A immunitet i tak mu zdejmą, bo koalicja ma większość. Mój głos niczego tu nie zmienia.

Odnosząc się do tego, jak potoczą się losy Zbigniewa Ziobry i czy trafi do aresztu, stwierdził: – Będą się bali zamknąć Zbigniewa Ziobrę, ponieważ wiedzą, że ich władza nie potrwa wiecznie. I mogłyby ich również spotkać konsekwencje.

Ziobro z azylem na Węgrzech?