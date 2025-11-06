Immunitet Zbigniewa Ziobry. Jest decyzja komisji regulaminowej

Członkowie sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowali wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. Tak samo posłowie ocenili wniosek o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka.

Sprawozdanie komisji przed Sejmem zaplanowane jest na czwartek o godz. 23:30. Głosowanie ws. wniosku odbyć ma się w piątek o godz. 17:30.

Kontrowersje przed głosowaniem. „Tak bez badania? Kaszpirowski go badał?”

Przed głosowaniem głos zabrał prok. Piotr Woźniak z Prokuratury Krajowej. Jak stwierdził, zebrany w toku śledztwa materiał skutkował koniecznością złożenia wniosku o uchylenie immunitetu. – Czyny polegały na niedopełnieniu szeregu obowiązków, przekraczaniu uprawnień, popełnianiu przestępstw w sposób sprawstwa polecającego – wymieniał.

Prokurator przyznał, że „wszystkim jest wiadome, że stan zdrowia pana posła może uniemożliwić zatrzymanie i aresztowanie”. Stwierdził jednak, że „wydana została opinia biegłego sądowego z zakresu onkologii, który stwierdził, iż na obecnym etapie stan psychofizyczny pana posła jest dobry i pozwala mu na udział w postępowaniu w charakterze podejrzanego”. Te słowa wywołały oburzenie. – Tak bez badania? Kaszpirowski go badał? – padło na sali.

Głos podczas komisji zabrał także poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka, który pełnił funkcję pełnomocnika Zbigniewa Ziobry. – Wniosek o tymczasowe aresztowanie pana Ziobry jest motywowany polityką, a nie prawem – stwierdził polityk.

Śliwka ocenił, że „najbardziej niedorzeczny zarzut prokuratury dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej”. – To, co pan przygotował, jest po prostu niepoważne, panie prokuratorze Woźniak – zwrócił się do prokuratora.

– Nie ma osoby, szanowni Państwo, związanej z tą sprawą, wobec której sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – mówił poseł PiS. Jak ocenił, „zastosowanie takiego środka wobec Zbigniewa Ziobry byłoby wyrokiem śmierci”.

Prokuratura złożyła wniosek ws. Zbigniewa Ziobry. Polityk ma usłyszeć 26 zarzutów

Wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie złożyła Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych były minister sprawiedliwości miał założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadziła z Funduszu Sprawiedliwości około 150 mln złotych. Łącznie prokuratura podejrzewa go o popełnienia 26 przestępstw.

Sam zainteresowany od kilku dni znajduje się na Węgrzech. – Miałem wykupiony bilet i miałem wracać do Polski, natomiast uzyskałem informację, że w sposób przestępczy ma być zorganizowana kolejna prowokacja związana z zatrzymaniem mnie – mówił w czwartek Zbigniew Ziobro.

