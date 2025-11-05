Uchylenie immunitetu Ziobry pod znakiem zapytania. „Ma gorsze wyniki”

Według relacji bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobry, na którego powołują się dziennikarze „Super Expressu”, stan zdrowia polityka uległ pogorszeniu. – Na 12 listopada Zbigniew Ziobro ma wyznaczoną wizytę w Brukseli w szpitalu w celu dodatkowych badań i weryfikacji gorszych wyników krwi. W dodatku Zbyszek lekko chudnie, co też go niepokoi – przekazał rozmówca dziennika.

W Brukseli były minister sprawiedliwości ma przejść szczegółowe badania, w tym pozytonową tomografię emisyjną (PET-CT), gastroskopię, morfologię krwi z rozmazem oraz testy antygenowe CEA i CA 19-9, a także badania CRP i OB. Ziobro od końca 2024 r. leczy się z nowotworu, przeszedł w Belgii trzy operacje: resekcję przełyku i żołądka, poszerzanie żołądka oraz przełyku. Towarzyszyła im chemioterapia i radioterapia.

Wizyta w Brukseli może stanąć pod znakiem zapytania, ponieważ do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu i zgodę na areszt. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów, w tym dotyczących nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Stan zdrowia Ziobry się pogorszył? Hołownia: Niech oceni lekarz

Reagując na doniesienia „Super Expressu” marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że decyzja o ewentualnym uchyleniu immunitetu nie zostanie podjęta bez zapoznania się z informacjami o stanie zdrowia polityka.

– My w Sejmie pracujemy nie na doniesieniach tych czy innych szacownych tytułów, tylko na dokumentach. Jeżeli Zbigniew Ziobro przedstawi komisji (Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych – red.) zaświadczenie lekarskie, które będzie opisywało jego kondycję, to nie wyobrażam sobie, żeby komisja nie wzięła tego pod uwagę – powiedział Hołownia na chwilę przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu.

Marszałek Sejmu stwierdził, że nie ma wątpliwości, że były minister sprawiedliwości walczy z poważną chorobą, jednak jego aktualny stan powinien ocenić lekarz. – Proszę zrozumieć tych, którzy dzisiaj mają pewne wątpliwości, bo raz pan Zbigniew Ziobro jest w stanie jechać na Węgry i w sposób niezwykle dynamiczny udzielać wywiadów, a później nagle jest tak ciężko chory, że nie może przyjść do Sejmu i opowiedzieć się w swojej sprawie – zauważył.

– Ja osobiście co do kwestii związanej z uchyleniem immunitetu nie mam żadnych wątpliwości, natomiast rzeczywiście trzeba zapoznać się z dokumentacją medyczną, która, jak rozumiem, zostanie przedstawiona, pan Ziobro się stawi, będzie miał 15 minut żeby na sali plenarnej jutro, żeby opowiedzieć, jakie jest jego stanowisko i wtedy ocenimy, co robić z wnioskiem o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie – zapowiedział Hołownia.

