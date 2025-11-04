Czarzasty zwrócił się do Ziobry. „Trzymali mi pistolet przy głowie”

Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie zrzeknie się dobrowolnie immunitetu, dlatego doręczono mu zawiadomienie o postępowaniu dotyczącym odebrania mu takiej ochrony. Prokuratura zamierza postawił byłemu ministrowi sprawiedliwości aż 26 zarzutów, w tym jeden dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Czarzasty do Ziobry: Pamiętasz 2007 rok?

Do tego ostatniego zarzutu nawiązał lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, który we wtorek 4 listopada opublikował w sieci specjalne nagranie. Przypomniał posłowi PiS zdarzenie z 1 marca 2007 roku, kiedy prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości był właśnie Ziobro. Tamtego dnia do domu rodzinnego Czarzastego weszli antyterroryści.

— Ziobro, pamiętasz jak o 6 rano wprowadziłeś mi do domu policję? Jak położyłeś na ziemi moją gołą żonę? Jak wszedłeś do sypialni mojej córki i mojego syna? Pamiętasz to? Pamiętasz jak leżałem na podłodze, a ludzie, którzy za twoją wiedzą weszli do mnie do domu, trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: „jak podniesiesz łeb to ci go k**** odstrzelimy”? – pytał polityk.

– Gdy ludzie się teraz pytają, czy Ziobro był w stanie być szefem grupy przestępczej i czy był w stanie wykorzystywać ludzi, to ja odpowiem – oznajmił Czarzasty na nagraniu. — Byłeś w stanie. Budapeszt cię nie uratuje — podsumował, zwracając się bezpośrednio do Zbigniewa Ziobry, który obecnie przebywa w stolicy Węgier. Część komentatorów podejrzewa, że poseł PiS zamierza ukrywać się tam, podobnie jak inny poszukiwany przez polską prokuraturę polityk, Marcin Romanowski.

twitter

Sprawa immunitetu Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuciła byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przez lata wykorzystywała środki z Funduszu Sprawiedliwości w celach politycznych i osobistych. W piątek Kancelaria Sejmu podała, że wniosek ws. Ziobry został poddany kontroli formalnej przez służby prawne Kancelarii Sejmu, a następnie przekazany do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz posłowi PiS.

Hołownia wyznaczył Ziobrze trzydniowe ultimatum na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku. Termin został ustawiony na 3 listopada. Szef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych wyznaczył termin posiedzenia Komisji ws. rozpatrzenia wniosku na 6 listopada 2025 r. na godz. 16. Po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję sprawozdanie w tej sprawie rozpatrzy Sejm.

Czytaj też:

Ziobro zdecydował się na radykalny krok. Złożył pilny wniosekCzytaj też:

Jasna deklaracja Ziobry ws. ultimatum Hołowni. „Niczego nie będę się zrzekał”