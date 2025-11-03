Jasna deklaracja Ziobry ws. ultimatum Hołowni. „Niczego nie będę się zrzekał”

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek 28 października do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek ws. wyrażenia przez posłów zgody na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, w związku z dostatecznie uzasadnionym podejrzeniem popełnienia 26 przestępstw.

Sprawa immunitetu Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuciła byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przez lata wykorzystywała środki z Funduszu Sprawiedliwości w celach politycznych i osobistych. W piątek Kancelaria Sejmu podała, że wniosek ws. Ziobry został poddany kontroli formalnej przez służby prawne Kancelarii Sejmu, a następnie przekazany do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz posłowi PiS.

Hołownia wyznaczył Ziobrze trzydniowe ultimatum na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku. Termin został ustawiony na 3 listopada. Szef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych wyznaczył termin posiedzenia Komisji ws. rozpatrzenia wniosku na 6 listopada 2025 r. na godz. 16. Po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję sprawozdanie w tej sprawie rozpatrzy Sejm.

Polsat News zapytał byłego ministra sprawiedliwości o to, jaką decyzję podejmie w związku z upływającym terminem. Ziobro zapewnił, że „niczego się nie będzie zrzekał”. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak w Radiu Zet zaznaczył, że ws. wniosku nie będzie dyscypliny w głosowaniu. Szef klubu PiS zapewnił, że „wszyscy będą przeciwni uchyleniu immunitetu”.

