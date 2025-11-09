Mediowy gigant pod ostrzałem. Dymisje po aferze z reportażem o Trumpie

Dyrektor generalny BBC Tim Davie oraz dyrektor wykonawcza działu wiadomości Deborah Turness złożyli rezygnacje po serii oskarżeń o manipulację wypowiedzią Donalda Trumpa, obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych (USA).

Według komunikatu BBC, decyzja ma związek z kontrowersyjnym odcinkiem programu „Panorama”, który wyemitowano w listopadzie 2024 roku. W materiale przedstawiono przemówienie Trumpa w sposób budzący wątpliwości co do jego autentycznego kontekstu. Sprawą zajęły się media, w tym „The Telegraph”, które zarzuciły nadawcy nierzetelność i ingerencję w przekaz.

Dlaczego dokument BBC wywołał burzę?

Produkcja programu została powierzona zewnętrznej firmie współpracującej z BBC. Jak ujawnił „The Telegraph”, w reportażu zestawiono dwie różne wypowiedzi Donalda Trumpa, co mogło sprawiać wrażenie, że były prezydent bezpośrednio zachęcał swoich zwolenników do szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Brytyjski dziennik dotarł również do wewnętrznej korespondencji BBC, w której sugerowano, że tak zmontowany fragment miał „jednoznacznie wskazywać” na winę Trumpa. To ujawnienie uruchomiło lawinę komentarzy i falę krytyki wobec redakcji.

Ostra reakcja Białego Domu i utrata zaufania do BBC

Do sprawy odniosła się Abigail Jackson, zastępca sekretarza prasowego Białego Domu, która ostro potępiła działania BBC.

– Zaufanie do mediów jest na historycznie niskim poziomie z powodu takich manipulacji – powiedziała, dodając, że tego rodzaju incydenty sprawiają, iż coraz więcej Amerykanów poszukuje alternatywnych źródeł informacji.

Dymisje mają odbudować wizerunek nadawcy

Według władz BBC, rezygnacja Daviego i Turness to krok mający na celu przywrócenie wiarygodności instytucji. Nadawca zapowiedział wprowadzenie nowych zasad współpracy z producentami zewnętrznymi i dodatkowe procedury weryfikacji materiałów informacyjnych.

Odejście dwóch najważniejszych osób w strukturze BBC to także zapowiedź zmian w systemie kontroli jakości i odpowiedzialności redakcyjnej. Jak podkreślają brytyjscy komentatorzy, „kilka sekund zmanipulowanego montażu” może na długo zaważyć na reputacji jednej z najbardziej wpływowych stacji świata.

