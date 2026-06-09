Grzegorz Braun ujawnił majątek. Oświadczenie może zadziwić

Najnowsze oświadczenie majątkowe Grzegorza Brauna pokazuje obraz finansów znacząco różniący się od tego, który można byłoby kojarzyć z politykiem zasiadającym w Parlamencie Europejskim. Przewodniczący Konfederacji Korony Polskiej zadeklarował zaledwie 2 286,48 zł oszczędności w polskiej walucie oraz 0,94 euro zgromadzone na rachunkach zagranicznych. W dokumencie nie wykazał żadnych papierów wartościowych. Nie posiada również domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego ani innych nieruchomości. W rubrykach dotyczących działalności gospodarczej i dodatkowych składników majątku wpisał „nie dotyczy”.

Największe zainteresowanie budzi jednak część dotycząca mienia ruchomego. Braun wskazał wyłącznie książki jako składnik majątku o wartości przekraczającej 10 tys. zł. Nie podał jednak ich dokładnej liczby ani szacowanej wartości.

Braun gada na UE, a dochody liczy w setkach tysięcy euro

Choć oszczędności wykazane przez polityka są niewielkie, inaczej wygląda kwestia dochodów. Braun poinformował, że z tytułu sprawowania mandatu europosła uzyskał 132 624,33 euro.

Dodatkowo wykazał 40 978,70 zł dochodu z praw autorskich. Chodzi m.in. o umowy o dzieło, tantiemy oraz wpływy związane z publikacją treści w internecie.

W oświadczeniu pojawiła się również informacja o członkostwie w radzie Fundacji Osuchowa, które według polityka trwa od 2015 roku. Z tego tytułu nie osiągnął jednak żadnych dochodów.

Jak zmienił się majątek Brauna przez rok? Porównanie

Porównanie z poprzednim oświadczeniem majątkowym pokazuje wyraźne zmiany. W dokumencie obejmującym rok 2024 Braun deklarował ponad 10,7 tys. zł oszczędności oraz 1 200 euro w walucie obcej. Obecnie kwoty te są znacznie niższe.

Jednocześnie znacząco wzrosły dochody uzyskiwane z mandatu w Parlamencie Europejskim. Rok wcześniej polityk wykazał 46 316,18 euro z tego tytułu, podczas gdy obecnie jest to ponad 132 tys. euro. Wzrosły również przychody z praw autorskich – z 26,4 tys. zł do niemal 41 tys. zł.

Pozostałe elementy oświadczenia pozostały bez zmian. Braun nadal nie wykazuje nieruchomości, działalności gospodarczej ani zobowiązań finansowych. Tak jak wcześniej, jedynym wskazanym składnikiem majątku ruchomego pozostają książki. W poprzednich oświadczeniach polityk zamieszczał również komentarze dotyczące kar finansowych nakładanych przez Prezydium Sejmu, twierdząc, że był przez nie „systematycznie okradany”. Tym razem podobnych uwag w dokumencie nie zamieścił.

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