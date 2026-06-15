Donald Trump ogłosił przełom. “Umowa została teraz sfinalizowana”

Przypomnijmy, do pierwszych ataków Stanów Zjednoczonych oraz Izraela na Iran doszło 28 lutego. W odwecie władze Iranu zablokowały kluczową dla międzynarodowego handlu cieśninę Ormuz.

Porozumienie ws. wojny w Iranie. USA zapowiadają otwarcie cieśniny Ormuz

W niedzielę 14 czerwca przedstawiciele USA oraz Iranu przekazały, że porozumienie dotyczące zakończenia prowadzonych działań wojennych zostało osiągnięte. 60-dniowe memorandum w tej sprawie ma zostać podpisane w najbliższy piątek w Genewie. Wtedy też ma zostać otwarta cieśnina Ormuz.

„Umowa z Islamską Republiką Iranu została teraz sfinalizowana. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezcłowego otwarcia cieśniny Ormuz, a jednocześnie (...) do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych” – przekazał w Truth Social Donald Trump. „Statki Świata, uruchomić silniki. Niech płynie ropa!” – dodał.

Zawarcie porozumienia potwierdził również premier Pakistanu Shehbaz Sharif. „Obie strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojskowych na wszystkich frontach, w tym również w Libanie (...). Teraz gdy porozumienie zostało osiągnięte, mediatorzy będą w tym tygodniu organizować serię spotkań. Te rozmowy przygotowawcze przed wdrożeniem ustaleń stworzą podstawy dla negocjacji technicznych oraz oficjalnej ceremonii podpisania porozumienia” – przekazał w serwisie X.

Porozumienia nie skomentował do tej pory premier Izraela Benjamin Netanjahu, natomiast jeszcze w niedzielę siły izraelskie przeprowadziły atak na Bejrut.

Powołując się na informacje przekazane przez irańskiego urzędnika, agencja informacyjna Tasnim wyjaśniła, że „negocjacje dotyczące ostatecznej umowy rozpoczną się po podpisaniu memorandum oraz po zweryfikowaniu realizacji postanowień odnoszących się do zniesienia blokady morskiej, rozpoczęcia procesu otwierania cieśniny Ormuz, uwolnienia części irańskich aktywów oraz zniesienia sankcji nałożonych na Iran w obszarze sprzedaży ropy naftowej” .

Porozumienie USA-Iran. Sprzeczne informacje obu krajów

Jak wynika z ustaleń medialnych przedstawiciele USA oraz Iranu ogłaszają sprzeczne komunikaty dotyczące dalszych działań po podpisaniu zapowiadanej umowy w Szwajcarii. Według wiceministra spraw zagranicznych Iranu negocjacje dotyczące kwestii nuklearnych mają się rozpocząć dopiero po odmrożeniu funduszy tego kraju. Z kolei przedstawiciele USA odrzucili te twierdzenia – poinformowało CNN.

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