Polacy ocenili pomysł Donalda Tuska. Wyniki sondażu są jednoznaczne

4 czerwca ulicami Warszawy ma przejść marsz zwołany przez Donalda Tuska. Manifestacja ma się odbyć pod hasłem „Przeciwko drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu”. Data demonstracji nie jest przypadkowa. Tego dnia wypada bowiem 34. rocznica pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, w których sukces osiągnęła „Solidarność”.

Na razie nie wiadomo, czy na marszu 4 czerwca u boku Donalda Tuska pojawią się inni liderzy opozycji. Udział w manifestacji zapowiedziała Nowa Lewica i Włodzimierz Czarzasty. Władysław Kosiniak-Kamysz nie przedstawił jasnego stanowiska a Szymon Hołownia tłumaczył, że bęzie tego dnia poza Warszawą. Na marszu ma się natomiast pojawić Lech Wałęsa.

– Jeśli zobaczą tysiące ludzi na ulicach Warszawy to zastanowią się pięć razy, zanim zdecydują się na podsłuchiwanie opozycji, fałszowanie wyborów, okradanie nas z demokracji. Pokażemy, że ludzie nie są sami i że ta władza nie będzie bezkarna – zachęcał szef PO do udziału w marszu.

Sondaż. Jak Polacy oceniają pomysł Donalda Tuska

„Rzeczpospolita” postanowiła sprawdzić, jak inicjatywę Donalda Tuska oceniają Polacy. Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research wynika, że 44,6 proc. respondentów ocenia pozytywnie pomysł organizacji marszu 4 czerwca. Przeciwnego zdania jest 20,1 proc. ankietowanych. 15,9 proc. badanych zadeklarowało obojętność wobec demonstracji organizowanej przez PO a 19,4 proc. respondentów nie słyszało o tym pomyśle.

Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research doprecyzowała, że pozytywnie do akcji Donalda Tuska częściej odnoszą się mężczyźni (48 proc.) niż kobiety (42 proc.), a także więcej niż połowa osób z wykształceniem wyższym (52 proc.) W większości (57 proc.) są to osoby o zarobkach powyżej 5000 złotych netto oraz mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (56 proc.).

