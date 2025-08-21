Bój między KO i PiS, do gry wchodzi trzeci gracz. Z tej symulacji płynie prosty wniosek

W nowym sondażu, który pracownia United Surveys przeprowadziła dla Wirtualnej Polski, największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 28,1 proc. (wzrost o 2,3 pkt. proc. w stosunku do badania sprzed blisko miesiąca). Drugie miejsce w tym zestawieniu zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,4 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.).

Na trzeciej pozycji, ze sporą przewagą nad kolejnymi partiami, uplasowała się Konfederacja. Obecnie może liczyć na poparcie na poziomie 17,3 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się: Lewica (5,5 proc., spadek o 1,2 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,6 proc., spadek o 0,1 pkt. proc.), Partia Razem (3,1 proc., spadek o 0,5 pkt. proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (3,1 proc., spadek o 2,3 pkt. proc.) oraz Polska 2050 (2,6 proc., spadek o 1,5 pkt. proc.). Dość spora jest grupa osób niezdecydowanych. Aż 9,3 proc. badanych nie wie, na które z ugrupowań oddałoby głos w wyborach do Sejmu (wzrost o 4,2 pkt. proc.).

Rozkład mandatów w Sejmie. Konfederacja będzie rozdawała karty?

Wirtualna Polska przedstawiła także symulację, w jaki sposób wynik sondażowy przełożyłby się na rozkład mandatów w niższej izbie parlamentu. KO zdobyłaby 174 mandaty, PiS – 169 mandatów, Konfederacja – 99 mandatów, a Lewica – 18 mandatów. Gdyby te kalkulacje potwierdziły się po wyborach, oznaczałoby to, że żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości, a Konfederacja stałaby się kluczowym rozgrywającym.

Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na próbie N=1000.

