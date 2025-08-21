Nowy ruch MEN. Chodzi o poważny problem w szkołach. Gigantyczna kwota na stole

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej. Konkurs ten został przedstawiony jako ważna inicjatywa, która wspiera zdrowie publiczne i budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, a także stanowi realną szansę na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

MEN ogłasza konkurs. „Poprawa klimatu w szkołach”

„Projekty muszą składać się z dwóch części: »dobre praktyki«, czyli prezentacja skutecznych działań, które były już realizowane w szkołach od 2021 roku, oraz »debata«, podczas której eksperci omówią wyniki badań i strategie walki z przemocą i problemami zdrowia psychicznego uczniów” – poinformowało MEN.

Jak podkreślono w wydanym komunikacie, wybranym projektom zostanie przyznana dotacja z budżetu państwa na „wsparcie działań edukacyjnych mających na celu poprawę klimatu w szkołach, wsparcie psychiczne uczniów i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom takim jak stygmatyzacja, dyskryminacja i hejt w internecie”. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których status lub działalność obejmuje zadania związane ze zdrowiem publicznym. Termin zgłaszania ofert upływa 10 września, a wyniki zostaną ogłoszone do 22 września.

Warunki udziału w konkursie:

można złożyć tylko jedną ofertę;

minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł, a maksymalna 500 000 zł;

organizacje muszą mieć doświadczenie i zasoby do realizacji projektów;

projekty muszą być skierowane do szkół i placówek edukacyjnych, ich uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów;

wszystkie działania muszą spełniać wymogi formalne określone w ogłoszeniu, m.in. być oparte na dowodach naukowych i mieć jasno określony plan realizacji;

do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające status prawny oraz oświadczenia wymagane przez ministerstwo.

Czytaj też:

MEN opublikowało kalendarz nowego roku szkolnego. Rodzice będą główkowaćCzytaj też:

Burza ws. nowego przedmiotu. Nauczyciele muszą sprostać tym wytycznym MEN