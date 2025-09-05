Nawrocki czy Tusk? Polacy wskazali zwycięzcę tej potyczki. Wyraźny lider

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta RP na początku sierpnia 2025 r. Od tego czasu minął niespełna miesiąc, a następca Andrzeja Dudy zdążył zawetować kilka głośnych ustaw, zorganizować Radę Gabinetową i ruszyć na pierwsze zagraniczne wizyty. Wokół wyjazdu do Stanów Zjednoczonych narosło zresztą napięcie.

Nawrocki czy Tusk? Polacy wskazali zwycięzcę tej potyczki. Nowy sondaż

W nowym sondażu, który został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, zapytano Polaków, kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera. 42 proc. badanych wskazało Karola Nawrockiego, a 22 proc. – Donalda Tuska. 20 proc. respondentów uważa, że żaden z tych polityków nie jest na wygranej pozycji, a 16 proc. nie ma zdania w sprawie.

Do wyników sondażu odniosła się politolog prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. – Te wyniki nie są zaskoczeniem. Może zaskakuje trochę skala przewagi prezydenta. Rząd ciągle obrywa za swoje i nieswoje winy, a Karol Nawrocki pozostaje na fali swojego wyborczego sukcesu – powiedziała ekspertka. Jak dodała, wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych dodatkowo wzmocni pozycję głowy państwa.

Przewaga Nawrockiego nad Tuskiem w sondażu. Ekspertka o przyczynach

– Karol Nawrocki wygrał, został prezydentem, a teraz jeszcze poleciał do Stanów Zjednoczonych. Komentarze otoczenia prezydenta są bardzo buńczuczne o miłości prezydentów Trumpa i naszego prezydenta, a to zawsze Polaków bardzo i cieszyło, i jakoś tak powodowało, że jako społeczeństwo czuliśmy się lepiej. Oto Amerykanie wreszcie nas szanują, wreszcie doceniają i w ogóle jest świetnie. Więc na dzisiaj tak właśnie tłumaczyłabym ten rozrzut pomiędzy Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim. To jest też częściowo efekt negatywnego elektoratu premiera. Donald Tusk obrywa bęcki, tak to nazwijmy. W dodatku polityka informacyjna rządu ciągle nie jest taka jak być powinna – podsumowała wątek politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.08-1.09.2025 r. metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

