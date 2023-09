Tajemnicza zapowiedź PiS. „Co godzinę będziemy czytali program Tuska”

„Ponieważ właśnie dotarliśmy do «Konkretów Tuska», zawieszamy ogłaszanie elementów naszego programu do soboty. Jutro od rana, co godzinę będziemy czytali program Tuska. Zapraszamy na nasze media społecznościowe” – zapowiedziało w serwisie społecznościowym X Prawo i Sprawiedliwość. Do wpisu dodano hasztag „#KłamstwaTuska”.

PiS zapowiada prezentację „Konkretów Tuska”

– Dotarliśmy do programu Platformy Obywatelskiej i od jutra będziemy go prezentować. Wyręczymy Donalda Tuska z tego, co ma się odbyć w sobotę. Uprzedzimy go, zaprezentujemy Polakom, jaki jest rzeczywisty program PO – powiedział w czwartek wieczorem na antenie TVP Info rzecznik PiS Rafał Bochenek. – Myślę, że wiele osób będzie zaskoczonych. Może nawet trochę rozczarowanych, jeżeli chodzi o to, co Platforma Obywatelska obiecuje i jak stworzyła swój program wyborczy – wskazał.

Polityk PiS przekonywał, że PO „co innego opowiada Polakom w kraju, a w Parlamencie Europejskim podejmują decyzje zgodne z oczekiwaniem Berlina”.

W weekend konwencje PiS i KO

W sobotę w Tarnowie odbędzie się ogólnopolska konwencja PO. W trakcie wydarzenia przedstawione zostanie „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządzenia”, jeśli Platforma wygra wybory. Z zapowiedzi polityków KO wynika, że wśród nich znajdą się m.in. projekty obywatelskie dotyczące refundacji in vitro i zwiększenia renty socjalnej, projekty poselskie klubu KO, czy propozycje dotyczące klimatu i ochrony środowiska.

Tego samego dnia w Końskich odbędzie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. – Na najbliższej konwencji, którą zaplanowaliśmy na 9 września, chcemy pokazać główne punkty programu – zapowiedział pod koniec sierpnia w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

Propozycje programowe partii rządzącej

Od poniedziałku PiS każdego dnia przedstawia kolejne propozycje programowe, nazywane „konkretami”. Wśród nich znalazły się: „Przyjazne Osiedle”, czyli program modernizacji bloków i rewitalizacji osiedli z tzw. wielkiej płyty, „Dobry posiłek”, czyli poprawa jakości posiłków w szpitalach, „Lokalna półka”, czyli nałożenie na sklepy obowiązku posiadania w ofercie minimum dwóch trzecich owoców, warzyw, produktów mlecznych, produktów mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, a także program „Bon szkolny – Poznaj Polskę”, czyli dofinansowanie do wycieczek szkolnych po kraju.

